Малоизвестные локации Яремчего: парк 'Карпаты в миниатюре', отдаленная церковь и скрытая пасека

В этом году Карпаты стали основным направлением внутреннего туризма Украины. Сюда приезжают со всех уголков нашего государства, чтобы немного отдохнуть и набраться сил. И неудивительно, что среди всех прекрасных мест этого региона особенной популярностью пользуется Яремче – живописный горный курорт с множеством интересных локаций.

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Обычно отсюда курсируют десятки экскурсий на Говерлу, Черную Гору, водопады, в Ворохту… Список можно продолжать долго. Но что посмотреть в самом городе?

Мы пропустим популярные локации, о которых можно почитать в сотнях путеводителей. Вы и сами найдете водопад на реке Прут, путь к Скалам Довбуша и вольерное хозяйство. Поговорим о менее известных вариантах для прогулок.

Парк "Карпаты в миниатюре"

Если у вас есть всего несколько дней на отдых, а хотите увидеть как можно больше всего интересного – посетите этот мини-парк. Он расположен в урочище реки Женка по улице Михаила Грушевского. От вышеупомянутого вольерного хозяйства к этой локации идти не больше 10 минут (а может и меньше).

Здесь вы увидите много макетов известных построек, памятников, церквей и даже горных массивов, уменьшенных в целых 25 раз. Точность воспроизведения этих достопримечательностей поражает. Интересно, что некоторые миниатюры показывают не современный вид объекта, а первоначальный. Так, например, здесь можно увидеть, какой была обсерватория "Белый Слон" на горе Поп Иван, которая уже много лет не работает, поэтому от нее остались сами развалины.

Кроме того, в этом парке есть макеты ресторана-музея "Гуцульщина", который находится также в Яремче, виадука в Ворохте, памятника королю Ядвиге в Микуличине, местного Монастыря святого пророка Ильи, скульптуры Богородицы на горе Хомяк и т.д.

Вход на территорию стоит 50 гривен. Важно отметить, что парк достаточно невелик по размеру, но все же стоит вашего внимания. Рядом вы найдете несколько маленьких мостов через реку Женку, набережную, где можно прикоснуться к ледяной горной воде и беседки для отдыха.

Скрытая пасека

Если немного подняться по улице, идущей параллельно родничку Багровец, то можно найти невероятно живописный уголок. Здесь, среди гор вдоль дороги, вы увидите несколько домиков и настоящую карпатскую пасеку.

Это место очень отличается от всего того, что вы видели в Яремче. Здесь нет толп туристов, шумных рынков, экскурсионных компаний, пытающихся всучить вам в руки очередную открытку. Только тишина, покой и природа.

На этих холмах под одной из яблонь можно просидеть целый день. Единственное, что отвлекает от медитативной красоты – это квадроциклы, которые по этой дороге едут в один из местных водопадов.

Кстати, по этому маршруту также можно прокатиться на лошадях. Путь достаточно прост и длится всего полчаса в одну сторону. За это время вы достаточно насладитесь здешними пейзажами и рассказами гида о городе.

Если вы захотите спрятаться от солнечных лучей, то заверните в лес, который будет сопровождать вас весь путь. Так вы выйдете к берегам Багровца. Здесь можно расстелить плед и устроить импровизированный пикник. Скажем честно, у реки гораздо прохладнее, так что это может стать для вас спасением в жаркий день. Однако не рекомендуем заходить в воду или прыгать по камням. Это может привести к несчастным случаям, ведь течение в водоеме быстрое и непредсказуемое.

Церковь Петра и Павла

Мало кто знает, что совсем рядом с пасекой (а точнее, напротив нее) расположена одна из новейших и интереснейших святынь Яремчего – богослужебная часовня Петра и Павла. Чтобы ее найти, вам придется подняться по дороге еще на несколько метров и свернуть налево. Вряд ли вы пропустите поворот, ведь он там всего один.

Святыню построили на этом месте относительно недавно – в 2000 году по замыслу греко-католического миссионера, священника и коллекционера Ярослава Свищука. Именно он в конце прошлого столетия озвучил идею создания нового религиозного сооружения, а затем занимался поиском спонсоров и росписью церкви.

Местность, где расположена святыня, называется урочище Багровец. Рядом – карпатские холмы, частные дома, грунтовая дорога и кладбище.

Со всех сторон святыня огорожена металлическим забором с красивыми коваными воротами. Калитка практически всегда открыта, поэтому на территорию можно зайти без проблем. Важно отметить, что вход в самую часовню часто закрыт, поэтому попасть внутрь не так и легко, особенно если вы гуляете рядом в рабочий день.

Это лишь небольшая часть интересных локаций, которые стоит посетить в карпатском городе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что посмотреть в Яремче туристам.

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