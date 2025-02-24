Made in Ukraine: самые яркие стрит-арты Украины

Уличное искусство – голос города, его отражение в красках и линиях. Художники превращают серые стены построек в живописные полотна: от реалистических портретов до абстрактных композиций, от социальных комментариев до поэтических образов. Где же находятся самые известные произведения – рассказываем ниже.

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"Призрак Киева"

Находится в историческом центре столицы на улице Межигорской, 3/7.

Мурал изображает пилота в кабине самолета и символизирует всех украинских авиаторов, защищающих воздушное пространство Украины. Этот образ создал художник Андрей Ковтун. Призрак Киева является олицетворением героизма военного времени. За основу взяли фотографию воина 40-й бригады тактической авиации.

Поговаривают, что в начале российского вторжения, в феврале 2022 года, военный летчик сбил шесть вражеских "железных птиц" во время битвы за Киев.

"Берегиня"

Располагается в столице возле Майдана Независимости.

Мурал создал художник Мата Руда из Коста-Рики. Его творчество отличается глубоким смыслом. В своих работах художник часто исследует многовековую историю разных народов и отдельных человеческих судеб.

Образом настенного рисунка является иммигрантка из Азербайджана.

Кстати, это не первая работа создателя росписи в украинской столице: осенью 2018 года на платформе станции метро "Осокорки" появился его стрит-арт с изображением крымскотатарской женщины.

"Пан и пани Днепра"

Находится в Днепре в жилом массиве Солнечный.

Настенный рисунок создал харьковский художник Александр Бритцев.

Образ мужчины олицетворяет дух свободного казачества, независимого и самостоятельного хозяина своей земли. Его голову украшает лис – символ острого ума, сообразительности и рассудительности. В то же время дама олицетворяет собой женскую грацию и красоту.

Художник стремился создать мурал, который дарил бы людям позитивное настроение перед рабочим днем.

"Ангел и спасатель"

Располагается в Днепре по улице Князя Владимира Великого.

На мурале изображен пожарный, которого нежно обнимает ангел. Настенная роспись символизирует благодарность спасателям за их отвагу и героизм.

Автор росписи – художники Валерий Колор (ZDESROY) и Маргарита Усенко

"Возрождение"

Располагается в Киеве в Подольском районе на Андреевском спуске.

Стенопись была создана в 2014 году на стене пятиэтажного жилого дома.

Процесс росписи проходил в рамках фестиваля "Французская весна". Авторами стали севастопольский художник Алексей Кислов в сотрудничестве с французским художником Жюльеном Малланом.

Пятнадцатиметровое панно с изображением девушки в национальном венке символизирует несокрушимый дух украинского народа и возрождение страны.

"Сеятель снов"

Находится в Каменец-Подольском на улице Дмитрия Саса, 2.

Стрит-арт создали художники Александр Бритцев и Александр Гребенюк в 2013 году. Роспись многоэтажки площадью 100 квадратных метров вошла в мировой рейтинг лучших.

На стене изображены три сеятеля снов, словно плывущих над ночным городом и освещающих свой путь светильниками. Их ноги изображены в виде массивных факелов. Художники объясняют, что в работе стремились соединить реальность и фантазию.

"Гуцулка с ноутбуком"

Располагается в Ивано-Франковске на улице Троллейбусная, 4.

Настенный рисунок создала семья художников-муралистов – Юрий и Марта Питчуки.

Роспись посвящена развитию IT-технологиям с учетом исторического контекста. Художники изобразили женщину прошлых времен и создали гармоничный синтез аутентичной красоты и интерактивности.

Современный стрит-арт стал мощным голосом общества. Он поднимает важные вопросы, отражает исторические события и выражает гражданскую позицию. Не упустите возможность увидеть один из них!

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