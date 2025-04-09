Лыжи снова в тренде. Где покататься в Украине в апреле
Пока кто–то продолжает нервничать из–за похолодания, морозов и снега, ценители лыж собираются в бюджетный лыжный отпуск. Апрель – период низкого сезона на горнолыжных курортах Украины. Это означает, что в ближайшие 2–3 недели можно получить идеальные погодные условия для любимого зимнего вида спорта вдвое дешевле.
Отдых в Буковеле
Самый популярный горнолыжный курорт Украины уже снизил стоимость ски–пассов почти в два раза. Туристы любят курорт за современные технически оборудованные спуски и множество дополнительных развлечений, которые точно не поместятся в один отпуск. Не так давно на территории Буковеля открылся аквапарк "Мавка" и теперь с зимы можно нырнуть сразу в лето.
Цены на отели в Буковеле также придают весеннему настроению. Уже к середине апреля можно забронировать номера от 1 300 грн за двухместный номер в лучших спа–отелях. Если вы хотите добавить в лыжи, рассмотрите отели, которые предлагают проживание вместе с пакетом услуг SPA. К примеру, отель Milli & Jon предлагает двухместный номер + спа, всего за 2 070 грн.
Если вам хочется все схватить и сразу, держите список развлечений в Буковеле, которыми можно наполнить не один отпуск:
- Уникальные экскурсии по карпатскому региону. Рассмотреть склоны и зимние верхушки гор вокруг курорта, поможет "Туристический центр Буковель". Здесь смогут предложить, как пешие, лыжные маршруты, так и обзор склонов на снегоходах, ратраках, лошадях и прочее. Дегустации, водопады, зимняя рыбалка – каждый найдет свое.
- Этнопарк "Гуцул Лэнд". Почувствуйте колорит Западной Украины, узнайте о традициях, предрассудках и верованиях горцев.
- Обзорные подъемники. Взглянуть на горы и белоснежные склоны с высоты птичьего полета помогут смотровые подъемники. Даже, если вы не фанат лыж, стоит включить канатные дороги в свои впечатления.
- Родельбан. Сани на рельсах – это настоящий адреналин Буковели. Крутые повороты, неожиданные спуски и замедленное катание нравится как детям, так и взрослым.
- Троллей. Впечатление, что вы летите над заснеженными горами завораживает. Прихватите селфи–палку, чтобы зафиксировать свое дикое восхищение.
- Ролекостер. Поклонники соплайна будут в восторге от дороги между деревьями на высоте 15 м.
- BIKE ZIP. Катайтесь на велосипеде в поднебесье весело и экстремально.
- Каток. Отшлифовывайте свои умения на коньках
- Тюбинг. Веселые спуски для детей и взрослых.
От количества развлечений в Буковеле может немного кружиться голова, стоит составить список перед поездкой по принципу "одно, два развлечения в день", чтобы не пришлось отдыхать после активного отпуска.
Отдых на Драгобрате
Высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат не заканчивает сезон до конца мая. Его склоны белоснежны м экстремальны. Сюда едут за испытаниями, удивительными панорамами, когда облака плывут под ногами и контрастом долин, когда яркие крокусы объяты белоснежным одеялом.
За счет отсутствия огромного количества развлечений, по сравнению с Буковелем, у Драгобрата еще более демократичные цены на жилье и катание. Диапазон цен на жилье в апреле стартует от 700 грн за двухместный номер. Если брать центральную часть курорта, то двухместные номера в среднем от 2 000 грн в сутки. Стоимость ски–пассов и подъемов будет зависеть от выбранной остановки и подъемников рядом. Однако, суммы ниже чем в Буковеле.
Меньшее количество развлечений не равно их отсутствию.
- Апрель – лучший период для фрирайда на Драгобрате. Обычным туристам на это страшно смотреть не то, что испытывать силы, но профессионалы устраивают исправное шоу.
- Трекинг – активный отдых с походами горным долинам, застывшим в зимней сказке.
- Велотуризм. Эта разновидность развлечения на Драгобрате становится возможной ближе к лету.
- Конные прогулки — экзотическое развлечение, как для заснеженных гор. Вас ждут незабываемые впечатления.
- Весенняя рыбалка. Апрель прекрасная пора для хорошего улова. Рыба хочет есть после зимы и это вам на руку.
Весенний Драгобрат дарит более спокойный и уютный лыжный отдых. Если вы хотите обойти толпу и замедлить темп, Драгобрат – лучший выбор весенне–лыжного отдыха.
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