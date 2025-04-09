Лыжи снова в тренде. Где покататься в Украине в апреле

Пока кто–то продолжает нервничать из–за похолодания, морозов и снега, ценители лыж собираются в бюджетный лыжный отпуск. Апрель – период низкого сезона на горнолыжных курортах Украины. Это означает, что в ближайшие 2–3 недели можно получить идеальные погодные условия для любимого зимнего вида спорта вдвое дешевле.

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Отдых в Буковеле

Самый популярный горнолыжный курорт Украины уже снизил стоимость ски–пассов почти в два раза. Туристы любят курорт за современные технически оборудованные спуски и множество дополнительных развлечений, которые точно не поместятся в один отпуск. Не так давно на территории Буковеля открылся аквапарк "Мавка" и теперь с зимы можно нырнуть сразу в лето.

Цены на отели в Буковеле также придают весеннему настроению. Уже к середине апреля можно забронировать номера от 1 300 грн за двухместный номер в лучших спа–отелях. Если вы хотите добавить в лыжи, рассмотрите отели, которые предлагают проживание вместе с пакетом услуг SPA. К примеру, отель Milli & Jon предлагает двухместный номер + спа, всего за 2 070 грн.

Если вам хочется все схватить и сразу, держите список развлечений в Буковеле, которыми можно наполнить не один отпуск:

Уникальные экскурсии по карпатскому региону. Рассмотреть склоны и зимние верхушки гор вокруг курорта, поможет "Туристический центр Буковель". Здесь смогут предложить, как пешие, лыжные маршруты, так и обзор склонов на снегоходах, ратраках, лошадях и прочее. Дегустации, водопады, зимняя рыбалка – каждый найдет свое.

по карпатскому региону. Рассмотреть склоны и зимние верхушки гор вокруг курорта, поможет "Туристический центр Буковель". Здесь смогут предложить, как пешие, лыжные маршруты, так и обзор склонов на снегоходах, ратраках, лошадях и прочее. Дегустации, водопады, зимняя рыбалка – каждый найдет свое. Этнопарк "Гуцул Лэнд". Почувствуйте колорит Западной Украины, узнайте о традициях, предрассудках и верованиях горцев.

Обзорные подъемники. Взглянуть на горы и белоснежные склоны с высоты птичьего полета помогут смотровые подъемники. Даже, если вы не фанат лыж, стоит включить канатные дороги в свои впечатления.

Взглянуть на горы и белоснежные склоны с высоты птичьего полета помогут смотровые подъемники. Даже, если вы не фанат лыж, стоит включить канатные дороги в свои впечатления. Родельбан. Сани на рельсах – это настоящий адреналин Буковели. Крутые повороты, неожиданные спуски и замедленное катание нравится как детям, так и взрослым.

Сани на рельсах – это настоящий адреналин Буковели. Крутые повороты, неожиданные спуски и замедленное катание нравится как детям, так и взрослым. Троллей. Впечатление, что вы летите над заснеженными горами завораживает. Прихватите селфи–палку, чтобы зафиксировать свое дикое восхищение.

Впечатление, что вы летите над заснеженными горами завораживает. Прихватите селфи–палку, чтобы зафиксировать свое дикое восхищение. Ролекостер. Поклонники соплайна будут в восторге от дороги между деревьями на высоте 15 м.

Поклонники соплайна будут в восторге от дороги между деревьями на высоте 15 м. BIKE ZIP . Катайтесь на велосипеде в поднебесье весело и экстремально.

. Катайтесь на велосипеде в поднебесье весело и экстремально. Каток. Отшлифовывайте свои умения на коньках

Отшлифовывайте свои умения на коньках Тюбинг. Веселые спуски для детей и взрослых.

От количества развлечений в Буковеле может немного кружиться голова, стоит составить список перед поездкой по принципу "одно, два развлечения в день", чтобы не пришлось отдыхать после активного отпуска.

Отдых на Драгобрате

Высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат не заканчивает сезон до конца мая. Его склоны белоснежны м экстремальны. Сюда едут за испытаниями, удивительными панорамами, когда облака плывут под ногами и контрастом долин, когда яркие крокусы объяты белоснежным одеялом.

За счет отсутствия огромного количества развлечений, по сравнению с Буковелем, у Драгобрата еще более демократичные цены на жилье и катание. Диапазон цен на жилье в апреле стартует от 700 грн за двухместный номер. Если брать центральную часть курорта, то двухместные номера в среднем от 2 000 грн в сутки. Стоимость ски–пассов и подъемов будет зависеть от выбранной остановки и подъемников рядом. Однако, суммы ниже чем в Буковеле.

Меньшее количество развлечений не равно их отсутствию.

Апрель – лучший период для фрирайда на Драгобрате. Обычным туристам на это страшно смотреть не то, что испытывать силы, но профессионалы устраивают исправное шоу.

на Драгобрате. Обычным туристам на это страшно смотреть не то, что испытывать силы, но профессионалы устраивают исправное шоу. Трекинг – активный отдых с походами горным долинам, застывшим в зимней сказке.

активный отдых с походами горным долинам, застывшим в зимней сказке. Велотуризм. Эта разновидность развлечения на Драгобрате становится возможной ближе к лету.

Эта разновидность развлечения на Драгобрате становится возможной ближе к лету. Конные прогулки — экзотическое развлечение, как для заснеженных гор. Вас ждут незабываемые впечатления.

— экзотическое развлечение, как для заснеженных гор. Вас ждут незабываемые впечатления. Весенняя рыбалка. Апрель прекрасная пора для хорошего улова. Рыба хочет есть после зимы и это вам на руку.

Весенний Драгобрат дарит более спокойный и уютный лыжный отдых. Если вы хотите обойти толпу и замедлить темп, Драгобрат – лучший выбор весенне–лыжного отдыха.

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