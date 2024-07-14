Лучшие винодельни мира: локации для вашего гастрономического отпуска

Регионы очаровательных пейзажей, аутентичных вкусов и незабываемых впечатлений. Какие маршруты помогут сделать ваше путешествие особенным – читайте ниже.

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Сицилия, Италия

Рай для любителей красного напитка. Остров окружен бирюзовыми водами Средиземного моря. Он славится живописными виноградниками, раскинувшимися на склонах вулкана Этна и в долинах вдоль побережья. Здешние традиции приготовления алкоголя известны еще с античных времен.

Основными сортами для розовых вин являются Nerello mascalese (должно содержать не менее 80% этого сорта) и Nerello Cappuccio (до 20%). Для белых – Carricante (не менее 60%) и Catarratto. Сочные плоды обладают хорошей кислотностью и способны выдерживать высокие перепады температур.

Для поклонников мягкого и ароматного вкуса, советуем поехать в городок Марсала. Здесь можно не только попасть на дегустацию, но и посетить интересные экскурсии. Во время лекции туристы узнают историю и процесс производства. Также советуем попробовать Grillo в Агридженто – свежий цитрусовый напиток с нотками трав. Игристое отлично подойдет для жаркого летнего дня.

Для отдыха рекомендуем выбрать курорты Монделло и Сан-Вито-Ло-Капо. Здесь преобладает теплое и чистое море с пологим входом в воду. Кстати, неподалеку находится Остров женщин, на котором можно уединиться и побыть в тишине.

Имейте в виду, некоторые здешние заведения нуждаются в раннем бронировании. Поэтому резервируйте столики заранее.

Коста-Брава, Испания

На северо-востоке Каталонии размещается регион Эмпорда. Изготовление местного напитка началось еще во времена Древнего Рима. Сегодня здесь более 400 виноградарей имеют свой бизнес. Их сады простираются на склонах гор Пиренеи.

Рекомендуем попробовать:

красное: Garnacha и Carignan;

белое: Macabeo и Garnacha Blanca.

А еще обязательно посетите заводы в Алт-Ампурде. Вот несколько из них:

Masia Serra Vinyes dels Aspres Olivardots Arché Pagès Oliveda

Коста-Брава славится скалистым берегом и возможностью путешествовать на яхте. Для отдыха на побережье рекомендуем выбрать Феналс или Льорет-де-Мар. Местная береговая линия чистая, а на территории работают туалеты, магазины и кафе.

А еще неподалеку находится ботанический сад Святой Клотильды. Его оформили в стиле эры Возрождения. Ботсад усеян красивыми скульптурами и имеет выход к морю.

Лангедок-Руссион, Франция

Находится на юге страны. Провинция знаменита горными и прибрежными видами, песчаными пляжами и архитектурой. Одна из самых известных зон выращивания винограда – Кото дю Лангедок.

Советуем продегустировать красные сорта Grenache, Syrah и Mourvedre. Они отличаются глубоким вкусом и насыщенным ароматом. Кстати, поскольку растение растет на каменистой почве, напиток обогащен уникальной минеральностью. Поклонникам крепких вин понравится Muscat de Rivesaltes и Banyuls. Их готовят путем неполного сбраживания и с добавлением большей доли спирта от 17% до 22%.

Для перезагрузки рекомендуем выбрать местный курорт Грюиссан. Он расположен у подножия неактивного вулкана. На территории – частные виллы и уютные пансионаты семейного типа. Гостиничные комплексы с инфраструктурой располагаются поближе к берегу. А еще здесь можно попробовать традиционные французские сыры.

Крит, Греция

Самый старый винодельческий регион. Туристы отмечают следующие вина: Kotsifali, Mandilaria, Vidiano и Vilana. Плантации для выращивания гроздей занимают около 6% всех сельскохозяйственных площадей страны.

Чтобы хорошенько отдохнуть, предлагаем выбрать один из самых романтичных и необычных пляжей – Балос. Он находится в уникальном месте. Именно здесь сливаются воды 3-х морей. На вершине архипелага размещаются руины древней венецианской крепости. Добраться сюда можно только кораблем. Но оно того стоит.

Рейнгессен, Германия

Крупнейший край изготовления вина в стране. К слову, он является членом глобальной сети Great Wine Capitals. Общая площадь садов составляет 26 тысяч гектаров. Рекомендуем попробовать напитки сортов Riesling, Silvaner и Müller-Thurgau. Больше о процессах виноделия можно узнать в музее в Майнце. А еще рекомендуем отправиться в речной круиз на катере. Каждая экскурсия проходит с дегустацией алкоголя.

Окунитесь в мир вкусов и колорита. Позвольте себе расслабиться и отдохнуть!

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