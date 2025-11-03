Лучшие недооцененные города Европы: топ от экспертов

Туристический бум в Европе привел к тому, что наиболее популярные города превратились в настоящие муравейники. Вместо того, чтобы наслаждаться памятниками архитектуры или лежанием на пляже, туристы вынуждены толкаться друг с другом и бороться за место под солнцем.

Правда в том, что Старый Свет не состоит из одних только Барселоны, Афин или Венеции. В Европе есть множество невероятных городов, где можно идеально провести отпуск и не страдать при этом от перенаселенности. Британское издание Wich?, которое специализируется на советах потребителям, обратилось к экспертам, чтобы выяснить, какие недооцененные города Европы лучше выбрать местом своего следующего путешествия.

Вроцлав, Польша

Расположенный вокруг живописной средневековой площади и старинных городских домов, Вроцлав предлагает выгодные цены и достаточно пространства. Город может похвастаться аж 14 речными островами, где можно прекрасно провести время, сотнями баров и ресторанов, а в рождественский сезон здесь устраивают невероятную ярмарку. И все это за очень разумные деньги.

Леон, Испания

Леон часто является остановкой для паломников, которые идут по пути Святого Иакова. Но этот малоизвестный город сам по себе является интересным объектом для исследования. Его украшением является изысканный готический собор, известный как Дом Света благодаря своим сияющим витражам. Не пропустите также Королевский Пантеон Сан-Исидоро, который сравнивают с Сикстинской капеллой из-за впечатляющих фресок XI века. Что касается местной кухни, то в Леоне очень развита культура тапас, она живёт и процветает в районе Баррио Умедо, где к каждому напитку подаётся бесплатная закуска.

Больцано, Италия

Город раскинулся на фоне величественных Альп. Здесь можно встретить вывески на немецком языке и австрийскую архитектуру, а в местных ресторанах подают наваристый суп с кнедликами. На первый взгляд Больцано совсем не похож на Италию. Но в этом все его очарование. Расположенный в солнечной, защищенной долине, город славится своим трехъязычным университетом и музеем Ледяного человека, посвященным Этци – мумии возрастом 5000 лет, найденной замороженной на границе. Общественный транспорт здесь бесплатный, что дает вам доступ к автобусам и канатным дорогам, которые ведут прямо из центра города в Доломиты с их живописными вершинами и кристально чистыми озерами.

Будва и Бар, Черногория

Отойдите чуть дальше вдоль черногорского побережья от безумных толп Дубровника, и вы найдете балканскую безмятежность: бирюзовые воды и терракотовые крыши Будванской Ривьеры. Город Будва существует уже около 2500 лет и это отразилось на его зрелищной архитектуре. Потрясающий, обнесенный стеной Старый Город Будвы хранит секреты еще римской эпохи. А за стенами ждут около 20 замечательных пляжей, где так приятно отдыхать летом. Если же вы ищете диких пляжей, отсутствия толпы и еще более низких цен садитесь на автобус дальше вдоль побережья до спокойного города Бар.

Эвора, Португалия

Эвору обожают сами португальцы. Тогда как туристы игнорируют ее ради Лиссабона, Порту или Алгарве, однако, дайте ей шанс и пасторальная столица португальского региона Алентежу покорит ваше сердце с первого дня. С романтическими оливковыми рощами, залитыми солнцем виноградниками и потрясающей средневековой архитектурой, этот город, внесенный в список ЮНЕСКО и предлагает новый взгляд на Португалию, где нет туристических желтых трамваев и паштейш-де-ната. Впрочем, если вас все же потянет в Лиссабон, он расположен всего в полутора часах езды.

Мурсия, Испания

Меньше чем в часе езды от шумного аэропорта Аликанте находится этот мало посещаемый город, где многие местные жители даже не разговаривают на английском. Впрочем, местные цитрусовые рощи и непринужденная атмосфера старого города способствуют невероятному расслаблению. Мурсия имеет 1200-летнюю историю и потрясающую архитектуру эпохи барокко с залитыми солнцем площадями. До побережья отсюда можно добраться всего за час, поэтому без пляжного отдыха вы тоже не останетесь.

Любляна, Словения

"Компактная и наполненная зданиями пастельных цветов в стиле барокко и модерна, сказочная столица Словении – это наслаждение для любителей прогулок. Река Любляница протекает через ее сердце, сверкая под изысканными мостами – как Тромист, спроектированный влиятельным словенским архитектором Йоже Плечником. Замок на холме возвышается над городом, предлагая исторические экскурсии и непревзойденные виды исторического центра. И если вы все еще хотите большего, город является отправной точкой для нескольких увлекательных однодневных поездок, например, к озеру Блед, пещеры Постойна и замка Предьяма – крепости эпохи Возрождения на склоне скалы, построенной в устье пещеры.

Каррик-он-Шаннон, Ирландия

Этот симпатичный городок на реке Шеннон является популярным местом для ирландских туристов, но малоизвестен международной аудитории. Между тем, Каррик-он-Шеннон является воротами в озерную страну Ирландии. Пройдите 20-минутный инструктаж на пристани и отправляйтесь на лодке по водному пути Шеннон-Эрн – 63-километровому маршруту, который пролегает мимо торфяников, древних замков и традиционных деревень. Сам Каррик — самый маленький окружной город Ирландии, с населением всего 4000 жителей, поэтому он приветливый и гостеприимный, но вряд ли предложит много культурных событий. Поэтому просто сядьте в одном из двух десятков пабов на единственной улице и наслаждайтесь приятным разговором и традиционной ирландской музыкой.

Картахена, Испания

На протяжении веков – с тех пор, как карфагеняне прибыли в местную глубокую гавань – этот уголок Испании ассоциировался больше с флотом, чем с туризмом. Это начало меняться после открытия руин великолепного римского театра. Когда здесь открыли в 2008 году музей, археологи откопали каждый кусочек римской или карфагенской истории, который только смогли найти. И именно музей, а не военное сооружение, стали большой приманкой Картахены. Прогуляйтесь по её пешеходным улочкам, чтобы насладиться тысячелетней историей.

