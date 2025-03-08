Лучшие музеи Закарпатья: куда стоит заглянуть во время отпуска

Конечно, карпатские горы – это главная визитная карточка этого региона, но поверьте, здесь есть на что посмотреть кроме них, в частности, местные исторические достопримечательности. Как же разнообразить путешествие – читайте ниже.

Видео дня

Музей архитектуры и быта "Старое село", Колочава

Находится в Хустском районе. Скансен был открыт в 2007 году, на территории которого воссоздали село древней Верховины. Здесь располагаются около 20 зданий и других хозяйственных построек.

Экспонаты представляют культурное наследие разных эпох и социальных слоев населения. В музее хранятся предметы обихода и орудия труда как бедных крестьян, так и состоятельных мещан.

Туристы увидят кузницу, где можно изготовить изделие из железа, побывают в типичном доме селянина и увидят как учились дети в церковно-приходской школе. Кроме этого еще есть еврейская корчма, парилка, водяная мельница, жандармерия и т.д.

Рядом находится музей "Колочавская узкоколейка", где до сих пор стоит паровоз Гр-286, изготовленный в 1951 году в Германии.

Музей "Лемковская усадьба", Заречево

Располагается в одном из аутентичных лемковских домов 1902 года. Скансен был создан в 1985-м.

Фольклорно-этнографический ансамбль "Лемковчанка" собирается в этом доме, как и прежде, на "прядки". Женщины передают своим детям народную мудрость и рассказывают интересные истории. А для туристов они устраивают представление с танцами, шутками и народными песнями.

Путешественников приветливо угощают традиционными блюдами лемков и особым напитком – травяным чаем из семи целебных трав. "Зелье" собирают на рассвете в пятницу, в канун праздника Святой Троицы на склонах гор.

Музей народной архитектуры и быта, Ужгород

Располагается в исторической части города на склоне Замковой горы. Скансен был открыт в 1970 году. Его площадь составляет 5,5 гектаров.

Здесь представлены разнообразные образцы традиционного жилья и хозяйственных построек, отражающих культуру и быт разных этнических групп Закарпатья. В музее можно увидеть, как жили и работали жители низменных районов – долинские украинцы, румыны и венгры, а также бойки и гуцулы.

Экспозиция включает 7 усадеб, 6 жилых построек, церковь, колокольню, школу, кузницу, мельницу и корчму. Всего здесь находится более 14 тысяч экспонатов, некоторые из которых созданы бондарями, плотниками, вышивальщицами, гончарами и т.д.

Также можна увидеть уникальную деревянную церковь 1777-го из села Шелестово (теперь Кольчино) Мукачевского района. Святыня является образцом шатрового и барочного стилей.

Мукачевский исторический музей, Мукачево

Находится в замке "Паланок". Его создал Совет министров УССР в 1989 году.

В музее хранятся около 8 тысяч экспозиций, главная из которых – "История Мукачево". Некоторые экспонаты посвящены семъе Ракоци, древнему трансильванскому роду, венгерскому писателю Ференцу Казинци и подольскому князю Федору Кориятовичу.

Туристы познакомятся с этнографией и бытом жителей города и Закарпатья.

Закарпатский краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого, Ужгород

Находится в Ужгородском замке – древнейшем здании города.

Здесь хранится более 115 тысяч экспонатов, в частности: нумизматическая коллекция, крупнейший в Украине сборник бронзовых артефактов и кельтских древностей, а также холодное и огнестрельное оружие.

Туристы могут увидеть саблю трансильванского князя Иштвана Батори, изготовленную в 1576 году. Ее серебряную рукоятку с драгоценными камнями, украшают монограмма "S.B." и портрет самого воеводы.

Также здесь представлены старинные рукописные книги: "Королевское Евангелие" 1401-го, "Мукачевский Псалтырь" XV века, "Библия русская" 1519-го и т.д.

Откройте для себя этот уникальный регион с другой стороны! Окунитесь в историю аутентичного Закарпатья!

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинских музеях под открытым небом, которые стоит посетить каждому

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!