Лучшие летние направления Азии: названы 4 неожиданных города

Азия летом – это не только Токио, Пхукет или Бали, куда традиционно едут миллионы туристов. В список лучших летних городов вошли Пусан в Южной Корее, Шимла в Индии, Сендай в Японии и Чэнду в Китае.

Эксперты Lonely Planet обратили внимание на менее очевидные направления, которые могут подарить не менее яркое путешествие. Именно эти города могут стать хорошим выбором для тех, кто хочет увидеть Азию не по стандартной туристической схеме.

Пусан, Южная Корея

Южную Корею большинство туристов прежде всего связывает с Сеулом, но Пусан имеет не меньше аргументов для летнего путешествия. Это большой портовый город, где сочетаются пляжи, современные небоскребы, неоновые улицы, корейская кухня и атмосфера большого азиатского побережья.

Главное преимущество Пусана – море. Городские пляжи не всегда оправдывают ожидания, но этот город относится к приятным исключениям. Побережье здесь сочетает золотистый песок, скалистые участки и панорамы высоток. Один из самых известных пляжей – Хеунде, который считается обязательным пунктом для туристов.

Еще одна популярная локация – Камчхон. Это яркий район на склонах с пастельными домами, муралами, узкими улочками и видами на море. Для необычного опыта можно также проехаться Sky Capsule – небольшим капсульным поездом вдоль побережья. Пусан особенно хорошо подходит для начала лета. В июне средняя температура составляет примерно 22 градуса, поэтому по городу комфортно гулять, не прячась постоянно от жары.

Шимла, Индия

Индия часто ассоциируется с Дели, Мумбаи, Джайпуром или Удайпуром, однако Шимла предлагает совершенно другое настроение. Этот город расположен в предгорьях Гималаев и имеет яркий, почти открыточный вид: дома будто спускаются по склонам, создавая пестрый городской пейзаж.

Шимла была важным городом во времена британского колониального периода, и это до сих пор заметно в архитектуре. Среди самых интересных мест – Вице-королевская резиденция и замок Ротни. Обе локации могут заинтересовать тех, кто любит исторические здания и атмосферные города с наслоением разных эпох.

В отличие от многих крупных индийских мегаполисов, Шимла производит впечатление более упорядоченного и спокойного направления. Здесь можно знакомиться с индийской кухней, гулять среди горных пейзажей и при этом получить совершенно другой опыт, чем в шумных мегаполисах страны.

Летом город особенно привлекателен. В июле температура держится примерно в пределах 27–31 градуса, что для Индии может быть довольно комфортным вариантом. Единственное, о чем туристам стоит помнить, – местные обезьяны. Они могут быть наглыми и легко украсть еду или мелкие вещи.

Сендай, Япония

Тем, кто мечтает о Японии, не обязательно ограничиваться Токио или Осакой. Сендай часто называют хорошей альтернативой более известным городам, ведь здесь есть много того, ради чего туристы едут в Японию: свежая рыба, суши, караоке, древние храмы, городские парки и более спокойный ритм жизни.

Сендай расположен примерно в полутора часах езды от Токио на скоростном поезде. Это делает его удобным направлением даже для тех, кто не хочет полностью отказываться от классического японского маршрута. Город можно добавить к путешествию как менее переполненную, но очень содержательную остановку.

Благодаря зелёным улицам и горному климату здесь легче переносить летнюю погоду, чем во многих других японских городах. В августе температура может достигать около 27 градусов. Город подойдет тем, кто хочет увидеть Японию без постоянной толпы туристов. Здесь легче ощутить повседневный ритм страны, не теряя при этом доступа к культуре, гастрономии и историческим достопримечательностям.

Чэнду, Китай

В Китае немало городов-гигантов, но Чэнду отличается даже на фоне Пекина, Шанхая или Гонконга. Прежде всего этот город известен как "столица панд". Именно здесь работает Исследовательская база разведения больших панд, где туристы могут увидеть этих животных в среде, максимально приближенной к естественной.

Для многих путешественников именно панды становятся главной причиной приехать в Чэнду. Особенно популярны визиты в центр, где можно увидеть не только взрослых животных, но и малышей. Это один из самых известных символов города и одновременно важная природоохранная локация.

Однако Чэнду – это не только панды. Город также известен сычуаньской кухней, одной из самых ярких в Китае. Ее главные черты – острота, насыщенные ароматы и характерное использование сычуаньского перца.

Прямых рейсов из некоторых стран в Чэнду может не быть, однако город удобно сочетать с другими китайскими направлениями. Для тех, кто хочет увидеть Китай вне стандартной тройки Пекин – Шанхай – Гонконг, Чэнду может стать очень удачным выбором.

