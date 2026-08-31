Лучшие города мира для молодежи: эксперты назвали топ-8

Жизнь за границей может стать интересным опытом не только для студентов или людей, уже завершивших карьеру. Молодые специалисты всё чаще выбирают другие страны, чтобы работать удаленно, развивать собственные проекты и одновременно знакомиться с новой культурой.

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Главными критериями обычно становятся стоимость жизни, возможности для работы, качество инфраструктуры, безопасность и активное международное сообщество. Свои варианты лучших городов для молодежи назвали автор книги "A Better Life for Half the Price" и редактор рассылки Nomadico Тим Леффел, а также основатель U.K. Expat Mortgage Лютер Йейтс. Подробности сообщает Travel and Leisure.

Чиангмай, Таиланд

Чиангмай уже давно считается одним из самых популярных направлений среди удаленных работников и цифровых кочевников. Дополнительным плюсом стала введенная в Таиланде виза Destination Thailand Visa, которая позволяет дольше оставаться в стране.

По словам Тима Леффела, аренда жилья в Чиангмае для многих обходится примерно в 500 долларов в месяц или даже дешевле. Город также привлекает доступной едой, активным международным сообществом и большим количеством возможностей для знакомств.

Ещё одно преимущество – недорогие перелеты. Внутренние рейсы часто стоят менее 100 долларов, а из Чиангмая довольно легко путешествовать и в соседние страны Юго-Восточной Азии.

Торонто, Канада

Торонто подойдет молодым людям, которые хотят совместить карьерный рост с высоким качеством жизни.

Лютер Йейтс отмечает, что Канада предлагает хорошие возможности для трудоустройства, развитую инфраструктуру, медицину и доступ к природе. Среди крупных городов он отдаёт предпочтение Торонто перед Ванкувером, поскольку первый несколько более доступен.

В то же время Торонто нельзя назвать дешёвым городом. Аренда жилья здесь остаётся одной из крупнейших статей расходов, поэтому для комфортной жизни важно иметь стабильную работу на месте или хороший доход.

Дублин, Ирландия

Эксперты рекомендуют Дублин в первую очередь тем, кто хочет сделать карьеру в технологическом секторе. Город стал одним из важных европейских центров для крупных международных компаний. По оценкам Numbeo, ежемесячные расходы одного человека без учета аренды составляют менее 1300 долларов.

Лютер Йейтс также отмечает насыщенную культурную жизнь, активную социальную атмосферу, качественный общественный транспорт и медицинскую систему.

Главным минусом он называет погоду. Однако для тех, кто любит атмосферные пабы и насыщенную городскую жизнь, это может быть не слишком серьёзной проблемой.

Дананг, Вьетнам

Дананг быстро набирает популярность среди молодежи и удаленных работников.

Тим Леффел называет его одним из главных конкурентов Чиангмая благодаря низким ценам, прекрасным пляжам поблизости и молодому населению, среди которого всё больше людей владеют английским языком. Город также может быть интересен предпринимателям в сфере технологий, ведь здесь можно найти местных специалистов для различных проектов.

Стоимость жизни остаётся одним из главных преимуществ. По данным Numbeo, одному человеку требуется примерно 450 долларов в месяц без учёта аренды.

Бангкок, Таиланд

Бангкок станет хорошим вариантом для молодых людей, которые работают удаленно или развивают собственное дело.

Лютер Йейтс отмечает, что относительно низкая стоимость жизни позволяет вести комфортный образ жизни даже без очень высоких доходов. Аренда, по его словам, может стоить менее половины того, что пришлось бы платить во многих европейских городах.

Дополнительным преимуществом является большое сообщество молодых цифровых кочевников, фрилансеров и предпринимателей. Бангкок также попадал в списки лучших городов мира для поколения Z благодаря высоким оценкам по доступности и уровню удовлетворенности жизнью.

Банско, Болгария

Банско хорошо известно как горнолыжный курорт, но в последние годы оно стало популярным и среди цифровых кочевников. Летом здесь проходит Bansko Nomad Fest – крупный фестиваль для людей, которые работают удаленно и путешествуют по миру.

По словам Тима Леффела, жилье можно арендовать примерно за 300–600 евро в месяц. В городе также есть коворкинги и активное международное сообщество.

Еще одно преимущество – близость к Софии. Для граждан стран, не входящих в ЕС, Болгария также ввела отдельную визу для цифровых кочевников.

Монтевидео, Уругвай

Монтевидео – один из самых дорогих вариантов в этом списке, особенно по сравнению с Аргентиной или Бразилией. Однако Тим Леффел обращает внимание на другие преимущества Уругвая – стабильность, либеральное общество и относительно высокий уровень безопасности.

По оценкам Numbeo, одному человеку в столице требуется около 1000 долларов в месяц без учета аренды. Среди районов, популярных у англоязычных иностранцев, часто называют Сьюдад-Вьеха, Сентро, Покитос и Карраско. Еще одно преимущество – близость к побережью и возможность быстро добраться до Аргентины на пароме.

Лиссабон, Португалия

Лиссабон уже много лет остается одним из главных европейских центров для иностранцев и удаленных работников.

Лютер Йейтс отмечает, что город особенно привлекателен для молодежи благодаря большому международному сообществу, теплому климату, пляжам и высокому качеству жизни. Стоимость жизни здесь по-прежнему может быть ниже, чем во многих других крупных городах Западной Европы, хотя аренда в центре заметно подорожала.

Для молодых людей со стабильным удаленным доходом Лиссабон остается одним из самых привлекательных вариантов для жизни за рубежом.

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