Лучшие города Европы для пешего туризма

Осень – идеальная пора для путешествий. Старинные постройки, замки, атмосферные кварталы и уличные музыканты. Все эти вещи придают колорит. Осталось выбрать куда отправиться. Так какие локации невозможно обойти стороной — рассказываем ниже.

Видео дня

Флоренция, Италия

Расположена в регионе Тоскана Флорентийской провинции. Отсюда родом выдающиеся Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте Алигьери и Галилео ди Винченцо. Покровитель города – Иоанн Креститель.

Советуем начать путешествие с Санта-Мария-дель-Фьоре — визитной карточкой Флоренции. Ее неоднократно изображали в миниатюрах Средневековья и на гравюрах эпохи Барокко. Здесь хранятся полотна "Оплакивание Христа" и "Мария Магдалина". А еще здесь есть смотровая площадка на куполе, с которой можно полюбоваться окрестностями.

Далее прогуляйтесь Ponte Vecchio – мостом через реку Арно. Его построили в 1345 году на месте старой деревянной переправы. Кстати, вечером он по-особому сказочный.

А еще посетите Palazzo Vecchio. Сначала он служил оборонительным сооружением, впоследствии резиденцией рода Медичи. Рекомендуем обратить внимание на надпись над входной дверью – "Иисус Христос, Царь над царями и Господь над господами". Ее изготовили из мрамора.

Внутренние дворики украшали мастера Андреа дель Верроккьо, Джорджо Вазари и Микелоццо. Комнаты второго этажа украсили гобеленами и фресками. В частности, террасы Сатурна, Геркулеса, Юпитера, Пенелопы и т.д.

Рига, Латвия

Политический, экономический и культурный центр. Располагается на берегу Рижского залива Балтийского моря. Кстати, историческая часть города входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Согласно преданию, жизнь здесь бушевала еще в XII веке.

Сначала сходите во дворик Конвента. Он расположен между улицами Skārņu и Kalēju. Когда-то здесь располагалось владение ордена меченосцев, впоследствии госпиталь Святого Духа. До сегодняшнего дня здесь сохранилась церковь Святого Георгия — самое древнее здание Риги.

На Ратушной площади посетите Дом Черноголовых. Памятник был заложен в 1334 году. Здесь встречались купцы с германскими мещанами. В начале XVII века готическую аттракцию перестроили в стиле маньеризма.

И, конечно, посетите этнографический музей под открытым небом. Здесь стоят более 118 исторических построек, которые собрали со всей страны. Туристы увидят рыбацкие хижины, крестьянские подворья и латвийский хутор. А еще сделают глиняные предметы и сплетут корзину.

Сувениры ручной работы и товары местных фермеров можно найти в квартале Kalnciema Quarter.

Гамбург, Германия

Самый большой нестоличный город Европейского Союза. Размещается в начале устья международной реки Эльбы. Кстати, здесь даже больше мостов, чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых. Также здесь действует обширный морской музей.

Советуем начать путешествие из Гамбургской картинной галереи. Ее общая выставочная площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров. Здесь хранятся полотна художников Каспара Давида Фридриха и Филиппа Отто Рунге. А в Гравюрном кабинете находится несметное количество листов бумаги.

Далее прогуляйтесь по пристани "Ворота в мир" — крупнейшему порту страны. Его основал Фридрих I Барбаросса в 1189 году. Также посетите Wildpark Eekholt. Здесь обитает более 700 видов животных. В частности, олени, волки, лоси, лисы, ослы и т.д. Цент основали в 1970-м.

Порту, Португалия

Находится на берегу Атлантического океана. Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покровитель – Дева Мария.

Сначала сходите в район Рибейра. Он славится разноцветными фасадами и балконами с цветами. А еще здесь располагается железный мост Дона Луиша I. Его построили в 1886 году. Он соединяет Порту с Вила-Нова-де-Гая — центром мирового производства портвейна.

Также посетите Церковь Святого Франциска. Ее строительство продолжалось с 1233 по 1400 годы. Здесь путешественники смогут осмотреть алтари, уникальные своды и колонны из дерева. Кстати, все они покрыты позолотой. На оформление ушло более 370 кг драгоценного металла.

И, конечно, зайдите в книжный магазин Лелло. Его построил португальский инженер Франсиско Хавьер Эстевес. Если подниметесь на верхние этажи, попадете в атмосферное кафе. К нему ведет лестница необычной формы.

Мадрид, Испания

Размещается в центральной части Пиренейского полуострова. Существует легенда, что город основал античный герой Окний, отпрыск бога реки Тибр.

Рекомендуем начать прогулку Palacio Real de Madrid – официальной резиденцией испанской королевской семьи. Сегодня здесь проходят приёмы, церемонии и другие события. Здесь туристы смогут посетить музей и полюбоваться Мадридом со смотровой площадки.

Plaza Mayor – центральная площадь столицы. Здесь располагается знаменитая булочная. В конце XV века здесь обустроили пекарню. Отсюда снабжали выпечку во двор короля. В настоящее время здесь хранится городской архив.

Также рекомендуем сходить в Parque del Buen Retiro. В 1887 году здесь был построен Хрустальный дворец. Здание возвели из металла и стекла. Внутри произрастают тропические растения и цветы. А еще на территории есть искусственное озеро.

Исследуйте европейские города. Они скрывают еще много интересных достопримечательностей!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие города Европы посетить осенью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!