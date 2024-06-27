Лавандовый рай: лучшие цветочные локации Украины

Ежегодно поля нашей страны расцветают пышным фиолетовым ковром. Пора отправляться в путешествие по живописным местам. Куда поехать – рассказываем дальше.

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Сказочные Поля

Располагаются у Львова, в поселке Стрелки. Сюда, начиная со второй половины июня, съезжаются сотни туристов. Кроме ароматного растения здесь можно увидеть около 40 видов других насаждений. Среди них – уникальные гортензии.

С 15 июня по 15 сентября парк работает ежедневно, без выходных. Дверь открыта с 10:00 до 21:00. Вход на территорию будет стоить 150 гривен, льготный – 100 гривен.

Лавандовая гора

Так называемый мини-Прованс возле Перечина на Закарпатье занимает площадь более 8 гектаров и насчитывает несколько сортов этого цветка. Большая часть растений идет на изготовление разных продуктов: напитков, сиропов, сладостей, приправ, косметических средств. Их можно приобрести сразу в фермерском хозяйстве.

Цена за простую прогулку обойдется в 100 гривен в час, детям до 10 лет – бесплатно. Период цветения лаванды приходится с конца июня по июль. Локация работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Кстати, неподалеку находится кафе, где можно перекусить.

Село Зарубинцы

Лавандовое поле на Терпонильщине привлекает молодоженов и влюбленных пар. Чтобы получить невероятные кадры, рекомендуем приезжать сюда к восходу солнца. Цветы растут на обычной ниве рядом с пшеницей. Территорию для нее формировали в течение 4 лет.

Кстати, здесь обустроили множество декораций. Они помогут сделать фото еще более атмосферными. На локации поставили качели, лодку, столики для чаепития, скамейки и т.д.

Природный объект работает с 9:00 до 22:00.

Дереновка

Поселок в Тернопольской области славится своими видами, в частности, фиолетовыми полями. Желающие могут приобрести саженцы, букеты или мешочек с высушенными веточками и цветом.

Также можно устроить пикник на газоне или же разложить палатку.

Вход платный – 100 гривен с человека, дети до 12 лет проходят бесплатно. В будни на поле пускают с 10:00 до 18:00, по выходным — с 10:00 до 22:00.

Волынская Лавандия

Локация вблизи села Линовка Рожищенской общины Волынской области. Здесь высадили 27 тысяч кустов. Также организаторы подготовили фото реквизиты, лаундж-зону и фуд-корт. Здесь можно приобрести ароматное растение в горшках, луковицы из тюльпанового поля, обычные букеты.

Гостей ждут ежедневно в сезон цветения, кроме понедельника с 10:00 до 19:00.

Порадов

Локация работает в Киевской области с 15 июня по 28 июля. Парк открыт всего пять недель в году. Владельцы лавандового поля подготовили немало достопримечательностей для незабываемого времяпрепровождения.

Здесь можно сплести венок, нарисовать пейзаж, поиграть в петанк и отведать авторский лимонад и шарлотку из этого ароматного растения. А еще купить букет или мед и сделать незабываемые фотографии с реквизитами.

На территории работает уличное кафе, где можно вкусно перекусить. Кстати, здесь с радостью поздравляют путешественников с домашними любимцами.

Обычно цена составляет 400 гривен. Часы посещения - с 9:00 до 21:00. Время пребывания не ограничено, а вот билеты можно приобрести только онлайн.

Lavender Valley

Особое место для ищущих перезагрузки. Самое высокогорное поле расположено в Ивано-Франковской области. Здесь лаванда цветет позднее всего, ведь локация находится на высоте более 1100 метров над уровнем моря.

На территории можно найти эко шале, работающее по канадской системе Cottage Country for Rent. То есть без хозяев и подселения.

На ферме производят масло, гидролат, мыло и варенье из розы к сырам.

Подарите себе настоящую сказку! Успейте побывать на локациях в сезоне цветения!

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