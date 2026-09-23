Куда уйти от толп: лучшие тихие города Европы

Пока известные европейские столицы страдают от чрезмерного туризма, небольшие уютные города становятся прекрасной альтернативой для путешественников. Они предлагают такой же высокий уровень комфорта, насыщенную культурную программу и уникальную атмосферу, но позволяют наслаждаться отдыхом в спокойном темпе.

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От живописных французских винодельческих регионов до исторических балтийских портов – эти места гарантируют незабываемые впечатления за умеренные деньги. Опытные эксперты в области путешествий составили рейтинг лучших "вторых городов", которые стоит посетить для спокойных выходных.

Бордо, Франция

Бордо часто называют уменьшенной копией Парижа благодаря его изысканной архитектуре и развитой культуре кафе, однако здесь нет суеты и хаоса столицы. Главные достопримечательности города сосредоточены вокруг гастрономии, шоппинга и всемирно известных винодельческих традиций.

Путешественникам обязательно стоит попробовать традиционный местный десерт канеле с ванилью в уютных пекарнях, а также посетить Музей современного искусства и прогуляться вдоль реки.

Отдельного внимания заслуживают экскурсии на местные винодельни, такие как Chateau d'Olivier с его величественным замком и садами. Стоимость подобных туров составляет около £17 (примерно 930 грн).

Валенсия, Испания

На фоне антитуристических протестов в Барселоне и на Майорке Валенсия на восточном побережье Испании становится идеальной альтернативой для отдыха. Город предлагает километры золотистых пляжей и считается родиной классической испанской паэльи.

Среди достопримечательностей здесь есть футуристический Город искусств и наук, ухоженный ботанический сад и величественная кафедральная базилика. По вечерам в уютных барах города можно насладиться живыми выступлениями танцоров фламенко и сальсы.

Манчестер, Великобритания

Второй по величине город Великобритании сочетает в себе динамику столицы и особый северный шарм. Одной из самых интересных достопримечательностей является библиотека Джона Райлендса с неоготической архитектурой и витражами, создающая атмосферу Хогвартса. Поклонникам группы Oasis стоит заглянуть в бар Definitely Maybe в районе Аффлекс, где регулярно выступают музыканты.

Единственным минусом Манчестера является переменчивая и дождливая погода. Однако дождевик и зонтик позволяют с комфортом исследовать все культурные и исторические места.

Гент, Бельгия

В отличие от переполненного туристами Брюгге, Гент сохраняет средневековое очарование без огромных толп. Этот уютный город идеально подходит для осенних прогулок по старинным улочкам, где можно попробовать местные конусообразные сладости — кубердоны.

В городской пивоварне Gruut подают фирменное пиво, сваренное на травяных сборах. Культурным центром является собор Святого Бавона с тысячелетней историей, где хранится знаменитый Гентский алтарь XV века.

Гданьск, Польша

Гданьск на побережье Балтийского моря сочетает в себе богатую историю и современную динамичную жизнь. Именно здесь находится базилика Святой Марии – крупнейший в мире кирпичный храм, а сам город имеет статус мировой столицы янтаря. Город сыграл ключевую роль в мировой истории: здесь началась Вторая мировая война и зародилось движение "Солидарность".

Добраться сюда выгодно благодаря бюджетным авиарейсам – от £31 за билет в обе стороны (около 1 700 грн), а номера в пятизвездочных отелях стоят от £100 (примерно 5 480 грн). В городе стоит посетить Европейский центр "Солидарность", Музей Второй мировой войны и мемориал на полуострове Вестерплатте.

Лиепая, Латвия

Латвийский портовый город Лиепая, выбранный одной из Европейских столиц культуры 2027 года, привлекает путешественников своим суровым морским шармом. В районе Кароста расположен Северный форт – лабиринт военных бункеров XIX века, постепенно разрушающихся под действием волн Балтийского моря.

Среди архитектурных памятников выделяется Свято-Никольский морской собор, поражающий своими куполами на фоне бывших советских построек. Современным украшением города является концертный зал ярко-оранжевого оттенка.

Болонья, Италия

Болонья считается кулинарной столицей Италии и центром старейшего университета Европы. Город удобно исследовать пешком благодаря многочисленным крытым галереям и оживленным центральным площадям Маджоре и Нептуна.

Главная цель визита сюда – традиционная итальянская гастрономия. Ни одна поездка не обходится без дегустации аутентичного соуса рагу для пасты по классическому рецепту болоньезе непосредственно на его родине.

Тимишоара, Румыния

Тимишоара на западе Румынии привлекает пастельными фасадами в стиле модерн и барокко. Город имеет богатую историю: именно отсюда в декабре 1989 года начались протесты, приведшие к падению коммунистического режима в стране. Авиаперелеты сюда стоят от £79 (около 4 330 грн).

На площади Единства расположен эффектный синий дом Брук и художественная галерея, а о советских временах напоминают Музей коммунистического потребителя и Музей Революции 1989 года. Также в городе приятно прокатиться на старинных жёлтых трамваях и прогуляться по паркам вдоль реки Бега.

Бари и Лечче, Италия

Южный регион Апулия предлагает путешественникам доступный и яркий отдых. Из аэропорта Бриндизи за 25 минут можно добраться до города Лечче, славящегося богатством барочной архитектуры XVII века.

Билет на поезд стоит около 8 фунтов в обе стороны (примерно 440 грн). Регион отличается демократичными ценами на проживание и питание: вкусную местную пиццу здесь можно купить примерно за £5 (около 270 грн).

Бристоль, Великобритания

Это оживленный британский город с атмосферой свободы и множеством зеленых парков. Визитной карточкой города являются знаменитый Клифтонский подвесной мост и исторический пароход SS Great Britain, пришвартованный в городской гавани.

Для прогулок и шопинга отлично подойдет Глостер-роуд, где расположена самая длинная в Европе улица независимых магазинов и букинистических лавок.

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