Куда сбежать от толпы: 10 однодневных поездок по Европе
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Осень – идеальное время для путешествий по Европе благодаря мягкому климату, уютной атмосфере и отсутствию огромных толп. Современные путешественники всё чаще отказываются от традиционных маршрутов, пролегающих исключительно по крупным городам.
Согласно данным платформы Daytrip, набирает популярность тренд превращать обычный переезд между мегаполисами в полноценную остановку в живописных и исторических местах. Как отмечает euronews, это позволяет обогатить поездку новыми впечатлениями от достопримечательностей ЮНЕСКО и местной кухни, не добавляя лишних дней к отпуску.
Археологические сокровища и старинная архитектура
Возглавляет список самых популярных остановок итальянские Помпеи, расположенные менее чем в часе езды от Неаполя. Этот древнеримский город дарит возможность осмотреть многочисленные храмы, площади и античные театры. При недостатке времени можно ограничиться посещением Большого театра, Одеона или роскошного комплекса Виллы Юлии Феликс с её просторным орнаментальным садом.
Еще одной жемчужиной для осеннего визита является Чешский Крумлов. Этот исторический город на юге Чехии привлекает величественным замком XIV-XIX веков, который прекрасно сохранил свою первоначальную структуру и старинные интерьеры.
Гастрономические открытия и рейтинг популярных направлений
Третье место в рейтинге занимает португальская Коимбра, которая очаровывает не только архитектурными достопримечательностями, но и уникальной местной кухней. Любителям гастрономических экспериментов здесь предлагают попробовать местные деликатесы из миноги и угря, выловленных в реке Мондегу, а также изысканные местные сыры.
Топ-10 лучших европейских мест для осенних однодневных поездок
- Помпеи (Италия)
- Чешский Крумлов (Чехия)
- Коимбра (Португалия)
- Обидуш (Португалия)
- Национальный парк "Плитвицкие озера" (Хорватия)
- Братислава (Словакия)
- Авейру (Португалия)
- Кутна Гора (Чехия)
- Монтепульчано (Италия)
- Назаре (Португалия)
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