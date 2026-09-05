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Куда сбежать от толпы: 10 однодневных поездок по Европе

Елена Былим
Путешествия
2 минуты
60
Где отдохнуть в Европе
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Осень – идеальное время для путешествий по Европе благодаря мягкому климату, уютной атмосфере и отсутствию огромных толп. Современные путешественники всё чаще отказываются от традиционных маршрутов, пролегающих исключительно по крупным городам.

Согласно данным платформы Daytrip, набирает популярность тренд превращать обычный переезд между мегаполисами в полноценную остановку в живописных и исторических местах. Как отмечает euronews, это позволяет обогатить поездку новыми впечатлениями от достопримечательностей ЮНЕСКО и местной кухни, не добавляя лишних дней к отпуску.

Археологические сокровища и старинная архитектура

Возглавляет список самых популярных остановок итальянские Помпеи, расположенные менее чем в часе езды от Неаполя. Этот древнеримский город дарит возможность осмотреть многочисленные храмы, площади и античные театры. При недостатке времени можно ограничиться посещением Большого театра, Одеона или роскошного комплекса Виллы Юлии Феликс с её просторным орнаментальным садом.

Помпеи, Италия.

Еще одной жемчужиной для осеннего визита является Чешский Крумлов. Этот исторический город на юге Чехии привлекает величественным замком XIV-XIX веков, который прекрасно сохранил свою первоначальную структуру и старинные интерьеры.

Чешский Крумлов.

Гастрономические открытия и рейтинг популярных направлений

Третье место в рейтинге занимает португальская Коимбра, которая очаровывает не только архитектурными достопримечательностями, но и уникальной местной кухней. Любителям гастрономических экспериментов здесь предлагают попробовать местные деликатесы из миноги и угря, выловленных в реке Мондегу, а также изысканные местные сыры.

Коимбра.

Топ-10 лучших европейских мест для осенних однодневных поездок

  1. Помпеи (Италия)
  2. Чешский Крумлов (Чехия)
  3. Коимбра (Португалия)
  4. Обидуш (Португалия)
  5. Национальный парк "Плитвицкие озера" (Хорватия)
  6. Братислава (Словакия)
  7. Авейру (Португалия)
  8. Кутна Гора (Чехия)
  9. Монтепульчано (Италия)
  10. Назаре (Португалия)

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