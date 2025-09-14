УкраїнськаУКР
Назван город в Европе, где можно посетить три страны за день: как это работает

Алина Милсент
Путешествия
2 минуты
294
В Европе есть города, которые привлекают туристов не только архитектурой или музеями, но и своей географией. Одним из таких является швейцарский Базель, расположенный на границе с Францией и Германией. Именно здесь сходятся границы трех государств, что делает город уникальной точкой на карте.

Путешественники могут символически "посетить" сразу три страны за один день. Детали рассказало издание Mirror.

Базель – город на Рейне, важный транспортный узел и порт, который играет роль "ворот" между Швейцарией, Францией и Германией. Туристы могут отправиться к памятному монументу Dreiländereck, где символично за несколько минут пройтись по трем странам. С этого места открывается живописный вид на реку, а фотография на фоне монумента станет отличным сувениром из путешествия.

Самый удобный способ увидеть точку пересечения границ – это речная прогулка. Важно знать: сама географическая точка, где сходятся границы, находится в русле Рейна, поэтому добраться до нее можно только с воды. В то же время туристы предупреждают, что указатели на месте не всегда понятны, поэтому лучше иметь при себе карту или заранее проложить маршрут.

Если же вы хотите сделать из этого небольшое путешествие, в регионе существует специальный маршрут длиной 44 километра, который разделен на три этапа и проходит по территории всех трех стран. Такое путешествие позволит не только символически "пересечь" границы, но и насладиться живописными пейзажами и местной культурой.

Базель – не единственный "пограничный курьез" в Европе. Например, бельгийско-нидерландский городок Баарле известен тем, что фактически разделен пополам двумя государствами. Там действуют два муниципалитета, собственные почтовые отделения и даже разные полицейские структуры. Это еще один пример того, как границы превращаются в туристическую аттракцию.

