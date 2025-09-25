Куда поехать в Тоскане: туристам посоветовали недооцененный город

Флоренция, несомненно, является сердцем Тосканы, но её переполненные музеи и шумные площади могут отпугнуть тех, кто ищет спокойного отдыха. К счастью, в часе езды на поезде от Флоренции расположен живописный город Лукка, который предлагает всю красоту тосканской культуры без толп.

Этот средневековый город, окруженный стенами эпохи Возрождения, привлекает туристов своей аутентичной атмосферой и богатой историей. В 2025 году Лукку посетили лишь 171 000 туристов, что является каплей в море по сравнению с 15 миллионами гостей Флоренции.

Здесь вы найдете уютные улочки, древние памятники и изысканную кухню, которые сделают ваше путешествие незабываемым, отмечает Travel Off Path.

Исторические и культурные сокровища Лукки

Лукка, расположенная на берегу реки Серкио, поражает своим компактным историческим центром, где каждая улочка дышит средневековьем. Главная площадь города, Пьяцца Анфитеатро, построенная на остатках римского амфитеатра, очаровывает пастельными фасадами домов, уютными кафе и бутиками. Не менее впечатляющий собор Святого Мартина, который доминирует над городским пейзажем своей высокой башней с белым верхом, хранит уникальную реликвию – деревянную скульптуру Вольто Санто, датированную 782 годом.

Легенды приписывают ее создание Никодиму, что добавляет городу мистической ауры. Также стоит посетить церковь Сан-Микеле-ин-Форо с ее изысканным фасадом или базилику Сан-Фредиано с мозаикой Вознесения Христова.

Прогулки и гастрономические впечатления

Мура ди Лукка – это уникальные стены эпохи Возрождения, которые окружают город и предлагают живописные виды и идеальные условия для прогулок. Еще одна достопримечательность – Торре Гуиниджи, средневековая башня с дубами, растущими на ее вершине, откуда открывается панорама города. Для любителей зелени Палаццо Пфаннер предлагает роскошные сады и фрески XVII века по доступной цене в 10 евро (почти 500 грн).

Гастрономическая сцена Лукки не уступает ее культурным сокровищам: от семейной остерии Da Pasquale с традиционными tordelli lucchesi до изысканной Buca di Sant'Antonio с трюфельной пастой. Пиццерия Da Felice предлагает доступные блюда для непринужденного обеда, популярного среди местных жителей.

Лукка идеально подходит для тех, кто хочет насладиться Тосканой без суеты. В отличие от Флоренции, здесь нет длинных очередей или толп инстаграм-блогеров, что позволяет спокойно исследовать город. Посещение Лукки – это шанс окунуться в аутентичную итальянскую атмосферу, попробовать местные деликатесы и насладиться спокойствием, которого так не хватает популярным туристическим центрам.

