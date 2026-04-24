Куда поехать в Средиземноморье: 5 недооцененных городов

Планирование летнего отпуска часто ограничивается выбором самых популярных средиземноморских курортов. Однако существуют менее известные локации, которые предлагают гораздо больше уюта и аутентичности.

От древних испанских портов до живописных словенских набережных – эти города часто остаются вне поля зрения массового туриста. Путешествие в такие недооцененные места позволяет избежать шума и глубже погрузиться в местную культуру. Ниже – пять уникальных городов от Travel Off Path, которые станут идеальным выбором для вашего летнего путешествия.

Картахена, Испания

Этот город является идеальным сочетанием пляжного отдыха и очарования старины. Туристы могут увидеть здесь достопримечательности, внесенные в список наследия ЮНЕСКО, в частности римский театр, сохранившийся еще с первого века до нашей эры, и античную виллу с муралами и мозаиками.

Также город известен своими бульварами, обсаженными пальмами, и зданиями начала века с эклектичными фасадами. А после прогулок можно отдохнуть на пляже Кала-Кортина – уютной бухте с кристально чистой водой, где обычно значительно меньше людей, чем на разрекламированных курортах.

Аяччо, Франция

Город расположен между суровыми холмами и ярко-синим морем, больше всего он известен как место рождения Наполеона Бонапарта. Его детский дом, "Maison Bonaparte", превращенный в небольшой, но полный артефактов музей, является знаковой достопримечательностью, определяющей историю города.

Также стоит посетить местный собор с изысканным барочным интерьером и осмотреть 16-ю столетнюю цитадель, откуда открываются невероятные виды на закат. Для отдыха идеально подойдет пляж Пляж-де-Сен-Франсуа, расположенный в самом центре города, где можно быстро перейти от осмотра достопримечательностей к купанию в море.

Ретимно, Греция

Это место, где можно почувствовать настоящий пульс крупнейшего острова Греции, хотя его редко включают в стандартные туристические маршруты. Город привлекает венецианскими особняками, бывшими мечетями и узкими улочками, украшенными цветами бугенвиллии.

Над городом возвышается средневековая крепость, из которой открываются панорамные виды на Эгейское море, а в порту всегда можно найти уютные таверны со свежими морепродуктами. Кроме архитектуры, рядом расположены уникальные пляжи, например, Превели, где река с пальмами впадает прямо в море.

Таранто, Италия

Этот город идеально подходит для тех, кто ищет нешлифованную и настоящую Южную Италию без гламура и Instagram-столп. Старый город расположен на острове между Ионическим морем и соленой лагуной, сохраняя атмосферу времен до появления массового туризма с обвалившимися палаццо и уютными семейными заведениями.

Таранто имеет глубокие корни – оно было основано как спартанская колония, о чем напоминают многочисленные археологические памятники и большой музей MArTa. Обязательно стоит посетить Арагонский замок во время захода солнца и увидеть известный разводной мост, который поднимается для прохода кораблей.

Пиран, Словения

Этот город, который часто называют "Жемчужиной словенской Ривьеры", сочетает в себе средневековую компактность и венецианский шарм. Начать знакомство стоит с площади Тартини, окруженной элегантными пастельными зданиями, которые особенно хорошо смотрятся в лучах послеобеденного солнца.

Город идеально подходит для неспешных прогулок по узким улочкам, ведущим на холм к приходской церкви святого Георгия. С ее колокольни можно увидеть залив и даже берега Италии в ясную погоду, а набережная с рыбацкими лодками и кафе создает атмосферу полного покоя.

