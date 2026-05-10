Куда поехать в Мексике: назван город, который резко стал популярным

Масатлан на тихоокеанском побережье Мексики стал одним из самых быстро набирающих популярность направлений в стране. Город привлекает туристов пляжами, историческим центром, развитой гостиничной инфраструктурой и удобным авиасообщением.

Если раньше Мексику чаще всего ассоциировали с Канкуном, Пуэрто-Вальяртой или Лос-Кабосом, то теперь все больше путешественников обращают внимание именно на Масатлан. Золотые пляжи, длинная набережная, старинная архитектура и живой исторический центр делают Масатлан одним из самых интересных вариантов для путешествия, информирует Travel off Path.

Масатлан официально входит в направления страны, которые быстрее всего набирают популярность. Этому способствуют хорошее транспортное сообщение, разветвленная сеть авиарейсов, в том числе внутренних и международных, быстрый рост туристической инфраструктуры, 256 отелей и 14 136 номеров. Также в городе продолжаются инвестиции в жилье у побережья.

Набережная Масатлана, которую местные называют Малекон, является одной из самых длинных в Латинской Америке. Пляжи здесь настолько просторны, что даже в выходные не всегда кажутся переполненными. С другой стороны расположены высотные отели, оживлённые бары и рестораны у воды, где ежедневно подают свежие морепродукты.

Кроме пляжей, сердцем Масатлана является Centro Histórico – исторический центр города. Это хорошо сохранившийся район колониальной застройки, который придает городу ту глубину, которой часто не хватает многим пляжным направлениям на тихоокеанском побережье Мексики.

В отличие от некоторых "исторических зон", которые скорее стилизованы под старину для туристов, Масатлан имеет настоящую историю. Город берет начало еще с начала XIX века. Здесь есть мощеные улочки, семейные дома с пастельными фасадами, балконы с цветами, выцветшие от солнца ставни, старые церкви XIX века и площади в тени пальм.

Масатлан в целом является большим прибрежным городом со многими зонами развития. Однако его старый центр сохранился лучше, чем многие исторические районы в Мексике.

Его главными достопримечательностями являются Театр Анхелы Перальты – неоклассическая опера с итальянским влиянием и подковообразным залом – и высокая кафедральная базилика, которая по виду могла бы органично вписаться и в испанский город.

Масатлан стоит рассмотреть тем, кто хочет отдохнуть в Мексике, но не ограничиваться только отелем и пляжем. Это направление для путешественников, которым интересны прогулки по городу, локальная атмосфера, история, рестораны у океана и красивые виды.

Он может стать хорошей альтернативой более известным курортам, если хочется совместить комфортный пляжный отдых с ощущением настоящего мексиканского города.

