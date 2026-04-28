Три из лучших пляжей мира расположены на Крите: чем еще поражает остров

Три пляжа на Крите попали в рейтинг лучших пляжей мира по версии Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2026. Два из них – Элафониси и лагуна Балос – оказались в первой тройке, а Фаласарна заняла 11 место.

Видео дня

Все три пляжа расположены в западной части острова, в регионе Ханья, который славится бирюзовой водой, песчаными берегами и живописными природными пейзажами. Детали рассказало издание Express.

Элафониси

Элафониси расположен на юго-западном побережье Крита и занял второе место в мировом рейтинге. Это один из самых известных пляжей острова, который легко узнать по розоватому песку и прозрачной бирюзовой воде.

Такой оттенок песка появляется благодаря измельченным ракушкам. В солнечную погоду берег может иметь нежно-розовый цвет, из-за чего Элафониси часто называют местом, которое надо увидеть хотя бы раз.

Пляж хорошо подходит для семейного отдыха, ведь здесь есть мелкие лагуны. В то же время в более глубоких местах можно плавать и заниматься снорклингом. Еще одна особенность Элафониси – песчаная коса, по которой можно пройти к небольшому защищенному острову.

На главном пляже есть лежаки и зонты, несколько заведений с перекусами и туалеты. Однако туристам советуют брать с собой воду и все необходимое, ведь инфраструктура здесь ограничена.

Лагуна Балос

Лагуна Балос заняла третье место в мировом рейтинге и еще больше укрепила репутацию Крита как одного из лучших пляжных направлений. Она расположена на северо-западном побережье острова, неподалеку от Киссамоса.

Балос известен бирюзовой водой, белым песком и розоватыми оттенками, которые также образуются из-за измельченных ракушек. Это место часто считают одним из самых эффектных на Крите благодаря сочетанию лагуны, мелководья и дикого природного ландшафта.

Добраться до Балоса можно на ежедневных паромах из Киссамоса или по грунтовой дороге. Если ехать на автомобиле, часть пути до берега придется пройти пешком. Спуск к пляжу каменистый и может длиться примерно 20–30 минут, поэтому туристам советуют брать удобную обувь.

Пляж частично организован: здесь может быть небольшой киоск, а также лежаки и зонты. Но в разгар сезона они быстро заняты или могут стоить дорого, поэтому лучше заранее позаботиться о воде, перекусе и собственных пляжных вещах.

Фаласарна

Фаласарна – еще один пляж на западном побережье Крита, неподалеку от Киссамоса. В рейтинге он занял 11 место среди лучших пляжей мира.

Этот пляж известен широкой песчаной береговой линией, чистой бирюзовой водой и открытыми видами. Фаласарна состоит из пяти последовательных пляжей, а главный из них – Пахия Аммос – имеет оживленную атмосферу и особенно красивые закаты.

В отличие от более дикого Балоса, Фаласарна лучше подходит для тех, кто хочет совместить природную красоту с комфортом. Здесь есть организованные зоны с лежаками, водные развлечения и таверны неподалеку.

Пляж подходит и для семей, и для пар. Благодаря широкому побережью здесь проще найти место для отдыха, а вечерние виды делают Фаласарну одним из самых романтичных пляжей западного Крита.

Еще один греческий пляж в рейтинге

В топ-15 также попал пляж Палеокастрица на острове Корфу. Он занял 14 место и известен небольшими песчано-галечными бухтами, изумрудной водой и скалами.

Палеокастрица считается одним из самых живописных мест Корфу. Здесь популярны снорклинг, лодочные прогулки к Голубым пещерам и отдых в местных тавернах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.