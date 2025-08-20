Куда поехать в Латинской Америке: идеи для осеннего путешествия

Когда лето подходит к концу, мы начинаем искать направления для отпуска, где можно продлить теплый сезон. И такие места, где тепло задерживается, можно найти в Латинской Америке.

Проблема заключается в том, что не все страны региона безопасны для туристов. Однако, если выбрать локацию правильно, отпуск может стать действительно незабываемым. И четыре таких направления назвало издание Travel off Path, сославшись на рекомендации Госдепартамента США. Уровень уличной преступности и бандитизма здесь низкий и туристы могут чувствовать себя на золотых пляжах и у архитектурных памятников спокойно.

Юкатан, Мексика

Большинство мексиканских штатов находятся в опасной зоне. И только Юкатан и еще один могут похвастаться первым уровнем безопасности. Поэтому исторический город Мерида, культовые руины майя в Чичен-Ице и волшебный городок Вальядолид можно посещать без опасений за свой кошелек или жизнь. На протяжении многих лет власти Юкатана занимали жёсткую позицию в отношении преступности, придерживаясь политики минимальной терпимости к бандитам, действующим в этом районе. Учитывая статус Юкатана как одного из самых безопасных штатов Мексики, похоже, усилия окупились.

Кампече, Мексика

Вторым мексиканским штатом, который не представляет опасности, стал Кампече. Он расположен вдали от основных маршрутов наркотрафика, не говоря уже о том, что местное правительство, как и правительство Юкатана, занимает активную позицию по профилактике преступности. Это означает, что в таких прекрасных колониальных жемчужинах, как Сан-Франсиско-де-Кампече, Эсельчакан и Тенабо, практически не совершают насильственных преступлений.

Аргентина

Родина танго и асадо, а также богатой латиноамериканской культуры, Аргентина – единственная страна Южной Америки, которая на всей своей территории имеет первый уровень безопасности. Есть множество причин, по которым эту южную страну часто называют продолжением Западной Европы в Новом Свете: величественная архитектура Буэнос-Айреса и приближенная к европейской культура играют в этом свою роль. Конечно, туристам советуют насладиться знаменитыми аргентинскими стейками и вином.

Сальвадор

Четыре-пять лет назад и представить было сложно, что Сальвадор войдет в список самых безопасных стран Латинской Америки. Однако власти страны жестко взялись за этот вопрос, и сумели сделать Сальвадор привлекательным для туристов. Сейчас здесь официально безопаснее, чем в Коста-Рике и Панаме. Смело посещайте археологические памятники, такие как Хоя-де-Серен и Тасумаль, а также природные красоты, в частности озеро Илопанго и Национальный парк Эль-Бокерон. Кроме того, не забудьте посетить живописный исторический центр Сан-Сальвадора с его соборами, дворцами и театрами.

