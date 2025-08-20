УкраїнськаУКР
русскийРУС

Куда поехать в Латинской Америке: идеи для осеннего путешествия

Юлия Потерянко
Путешествия
3 минуты
105
Куда поехать в Латинской Америке: идеи для осеннего путешествия

Когда лето подходит к концу, мы начинаем искать направления для отпуска, где можно продлить теплый сезон. И такие места, где тепло задерживается, можно найти в Латинской Америке.

Видео дня

Проблема заключается в том, что не все страны региона безопасны для туристов. Однако, если выбрать локацию правильно, отпуск может стать действительно незабываемым. И четыре таких направления назвало издание Travel off Path, сославшись на рекомендации Госдепартамента США. Уровень уличной преступности и бандитизма здесь низкий и туристы могут чувствовать себя на золотых пляжах и у архитектурных памятников спокойно.

Юкатан, Мексика

Куда поехать в Латинской Америке: идеи для осеннего путешествия

Большинство мексиканских штатов находятся в опасной зоне. И только Юкатан и еще один могут похвастаться первым уровнем безопасности. Поэтому исторический город Мерида, культовые руины майя в Чичен-Ице и волшебный городок Вальядолид можно посещать без опасений за свой кошелек или жизнь. На протяжении многих лет власти Юкатана занимали жёсткую позицию в отношении преступности, придерживаясь политики минимальной терпимости к бандитам, действующим в этом районе. Учитывая статус Юкатана как одного из самых безопасных штатов Мексики, похоже, усилия окупились.

Кампече, Мексика

Куда поехать в Латинской Америке: идеи для осеннего путешествия

Вторым мексиканским штатом, который не представляет опасности, стал Кампече. Он расположен вдали от основных маршрутов наркотрафика, не говоря уже о том, что местное правительство, как и правительство Юкатана, занимает активную позицию по профилактике преступности. Это означает, что в таких прекрасных колониальных жемчужинах, как Сан-Франсиско-де-Кампече, Эсельчакан и Тенабо, практически не совершают насильственных преступлений.

Аргентина

Куда поехать в Латинской Америке: идеи для осеннего путешествия

Родина танго и асадо, а также богатой латиноамериканской культуры, Аргентина – единственная страна Южной Америки, которая на всей своей территории имеет первый уровень безопасности. Есть множество причин, по которым эту южную страну часто называют продолжением Западной Европы в Новом Свете: величественная архитектура Буэнос-Айреса и приближенная к европейской культура играют в этом свою роль. Конечно, туристам советуют насладиться знаменитыми аргентинскими стейками и вином.

Сальвадор

Куда поехать в Латинской Америке: идеи для осеннего путешествия

Четыре-пять лет назад и представить было сложно, что Сальвадор войдет в список самых безопасных стран Латинской Америки. Однако власти страны жестко взялись за этот вопрос, и сумели сделать Сальвадор привлекательным для туристов. Сейчас здесь официально безопаснее, чем в Коста-Рике и Панаме. Смело посещайте археологические памятники, такие как Хоя-де-Серен и Тасумаль, а также природные красоты, в частности озеро Илопанго и Национальный парк Эль-Бокерон. Кроме того, не забудьте посетить живописный исторический центр Сан-Сальвадора с его соборами, дворцами и театрами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 неожиданных городов США вошли в список обязательных для посещения в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.