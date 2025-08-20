Топ-5 городов США, которые стоит посетить в 2025 году: неожиданный список

Американские города известны своим разнообразием, культурным богатством и потрясающими видами. Каждый из них имеет собственный характер, сочетающий в себе историю, природу, современные развлечения и местную кухню.

Редакция CNN Travel вместе с читателями и экспертами выбрала пять самых интересных городов, которые стоит посетить. При отборе учитывали культурную жизнь, гастрономические предложения, уникальные достопримечательности, ночной досуг, удобство транспорта и "вау-фактор".

Этот список включает города с населением от 15 до 115 тысяч жителей, расположенные в разных уголках США. Они поражают сочетанием природной красоты, истории и живой энергии местных общин.

Итака, Нью-Йорк

Итака расположена в регионе Фингер-Лейкс и славится своими многочисленными водопадами и глубокими ущельями.

Окружающие земли усеяны винодельнями и производителями сидра, что создает особую гастрономическую атмосферу. Город имеет оживленный фермерский рынок и богатую культурную программу, которая в значительной степени формируется благодаря студенческому сообществу. Здесь можно насладиться наблюдением за птицами, музыкой и геологическими чудесами региона.

Миссула, Монтана

Миссула — настоящий рай для любителей активного отдыха и дикой природы. Город находится на слиянии четырех рек, что делает его популярным местом для рыбалки.

Кроме природных красот, Миссула известна своей художественной сценой и галереями, которые сочетают дух американского Запада с творчеством коренных народов. Это также университетский центр с яркой культурной жизнью.

Эшвилл, Северная Каролина

Расположенный среди гор Голубого хребта, Эшвилл привлекает туристов уже более века. Главной архитектурной жемчужиной является Билтмор-Хаус — самый большой частный дом в США.

Несмотря на то, что в прошлом году город пострадал от урагана Хелен, община сумела быстро восстановиться. Здесь путешественников ждут горные пейзажи, уютные районы, художественные кварталы и разнообразная гастрономия.

Бэнд, Орегон

Бэнд расположен у подножия Каскадных гор и предлагает множество возможностей для отдыха на природе. Рыбалка, каякинг, велопрогулки и скалолазание — лишь часть активностей, доступных в этом регионе.

Город известен своей атмосферой "гуляй целый день" и большим количеством уличных фургончиков с едой. Добавьте к этому местное пиво, живую музыку и вдохновляющие пейзажи, и получите идеальное направление для путешествия.

Аннаполис, Мэриленд

Аннаполис поражает сочетанием морского наследия и колониальной архитектуры. Центр города с узкими улочками и кирпичными тротуарами сохраняет атмосферу XVIII века.

Здесь можно насладиться круизами по Чесапикскому заливу, посетить Военно-морскую академию США и попробовать фирменных голубых крабов Мэриленда. Этот город сочетает исторический шарм и современные удобства, создавая незабываемые впечатления для гостей.

