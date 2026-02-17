Куда поехать в Италии весной: топ 9 направлений

Весна в Италии – это сезон, когда страна возвращается к жизни после зимы. Сады и холмы покрываются цветами, на площадях появляются столики для аперитива, а солнце греет уже по-настоящему, но еще не изнурительно.

Перелеты и проживание в этот период обычно более доступны. Эксперты Lonely Planet собрали девять направлений, которые лучше всего посещать именно весной.

Март

Рим

Март в Риме – один из самых комфортных месяцев для осмотра достопримечательностей. Температура поднимается примерно до +17°C, дни становятся длиннее, а в парках начинают цвести деревья. Это отличное время для посещения Колизея, Римского форума и музеев Ватикана без летней жары и многочасовых очередей. Город еще не переполнен туристами, поэтому можно спокойно гулять по старым кварталам, открывать небольшие кафе и наслаждаться атмосферой без спешки.

Доломитовые Альпы

В горах северной Италии март все еще остается зимним. Снег на склонах держится стабильно, а курорты становятся менее людными. Дневной свет длится дольше, что позволяет кататься больше времени. Весеннее солнце добавляет мягкости пейзажам, а после активного дня особенно приятно насладиться напитками на открытых террасах горных шале. Для опытных лыжников привлекательным маршрутом остается кольцевой путь вокруг массива Селла.

Сицилия

На юге страны весна наступает быстрее. В марте температура достигает +20°C, и можно смело оставлять верхнюю одежду в отеле. Особенно атмосферным является Агридженто, где проходит фестиваль цветения миндаля. До начала пасхальных каникул и летнего сезона остров можно исследовать спокойно: осмотреть античные руины, увидеть мозаики в Палермо или насладиться видами на вулкан Этна, который особенно эффектно выглядит в ясном мартовском свете.

Апрель

Флоренция

Апрель во Флоренции – это около +20°C и ощущение настоящей весны. Город значительно спокойнее, чем летом, а потому посещение галереи Уффици или кафедрального собора не превращаются в испытание. Сады расцветают азалиями и ирисами. На Пасху происходит старинный обряд "Взрыв телеги" – зрелищная традиция, привлекающая как местных жителей, так и туристов.

Лаго-Маджоре

Озеро на севере страны весной выглядит особенно живописно весной. Заснеженные вершины Альп создают контраст с цветущими садами на берегах. В апреле здесь цветут тюльпаны, камелии и рододендроны. Можно прогуляться по набережным небольших городков или отправиться на лодке к островам с барочными дворцами и террасированными садами.

Венеция

Весной Венеция демонстрирует другую сторону – без толп и летней жары. Цветущие магнолии и глицинии добавляют цвета узким улочкам и каналам. Погода мягкая, около +17°C, что идеально для прогулок, поездок на острова лагуны и неспешных вечеров в маленьких барах с видом на воду.

Май

Умбрия

Май – идеальное время для активного отдыха в центральной Италии. Температура достигает +21°C, а поля покрываются маками, васильками и другими полевыми цветами. Горные маршруты в Национальном парке Монти-Сибиллини дарят панорамные виды. Города, такие как Ассизи или Перуджа, остаются относительно малолюдными и позволяют глубже почувствовать атмосферу региона.

Чинкве-Терре

Пять красочных поселков на лигурийском побережье в мае еще не перегружены туристами. Температура поднимается до +22°C, что идеально для длительных прогулок вдоль скал и виноградников. Тропы открывают панорамы на бирюзовое море, а лимонные рощи наполняют воздух ароматом.

Неаполь

В мае Неаполь становится ярким и теплым – до +26°C. Рынки наполнены свежими овощами, фруктами и морепродуктами. Это отличный период для посещения исторических памятников и музеев, а также для гастрономических открытий. Город проводит культурные фестивали, открывая для посетителей даже те исторические объекты, которые обычно недоступны.

