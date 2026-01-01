Куда ехать в феврале: направления для жаркого отдыха

Если зима утомила вас темнотой и холодом, вам не обязательно ждать ее завершения, а можно отправиться в отпуск туда, где солнечно и тепло. Например, в феврале хорошую погоду возможно найти уже в Европе.

О шести лучших направлениях для отдыха в феврале рассказало британское издание Which. Проведите там романтический День Валентина или просто сбросьте с себя зимнее напряжение и усталость.

Даламан, Турция

Максимальная температура в феврале +15°C

Лето в Даламане довольно жаркое, поэтому не так хочется исследовать его окрестности, так что туристы ограничиваются отдыхом на пляже. Зато февраль предлагает мягкий климат, который идеально подходит для походов по национальным паркам, морских прогулок и посещения древних руин без изнурительной духоты и толп. Поскольку это низкий сезон, путешественники получают огромный выбор доступного жилья и услуг. Однако стоит прихватить с собой куртку – вечера бывают прохладными, а иногда может пойти дождь.

Кадис, Испания

Максимальная температура в феврале +17°C

Пока Валенсия и Севилья собирают все лавры туристических центров, солнечный Кадис часто остается без должного внимания туристов. Хотя на самом деле это красивый и задумчивый город в Андалусии. Он почти полностью окружен водой, а узкие улочки его старого центра ведут к золотой бухте Плайя-де-ла-Калета, где можно понежиться на мягком зимнем солнце. Обязательно посетите старейший крытый рынок Испании за свежим уловом рыбы и морепродуктов или отправляйтесь на лодке через залив, чтобы попробовать местное "фино" – сухую и легкую альтернативу привычному сладкому хересу. Если подгадать визит под февральский карнавал, можно попасть на настоящий 11-дневный праздник маскарадных костюмов и фейерверков.

Палермо, Италия

Максимальная температура в феврале +13°C

Столицу Сицилии в феврале заливает теплое солнце. А еще Палермо становится центром фестивальной жизни. Кроме карнавала в Ачиреале, который проходит здесь уже 500 лет, гости города могут насладиться отсутствием очередей в музеи и более низкими ценами на входные билеты. Для контраста можно тепло одеться и поехать к вулкану Этна или даже застать снег на единственном горном курорте острова. Февраль также является временем открытия оперного сезона в театре Массимо, куда приглашают лучших музыкантов мира, однако билеты стоит бронировать заранее, поскольку их раскупают очень быстро.

Ницца, Франция

Максимальная температура в феврале +11°C

Люксовый курорт на Лазурном побережье благословлен 300 солнечными днями в году. Поэтому даже зимой здесь царит прекрасная погода, а в придачу снижаются цены и атмосфера становится спокойной и расслабленной. Вы можете неспешно прогуляться по Английской набережной, любуясь видом на залив или окунуться в атмосферу старого города – лабиринта узких улочек с пастельными домами и барочными церквями. Для ценителей искусства работают музеи Матисса и Шагала, а жаждущим праздничной атмосферы Ницца дарит самый масштабный карнавал во Франции со зрелищными парадами и цветочными битвами, во время которых в зрителей летят тысячи живых мимоз и роз.

Новый Орлеан, США

Максимальная температура в феврале +18°C

Новый Орлеан – это город, где музыка буквально льется из каждого угла. И особенно ощутимо это именно в феврале, когда начинается сезон Марди Гра. Культовые заведения вроде Preservation Hall и клубы на Френчмен-стрит наполняют воздух джазом, фанком и другими интересными жанрами, привлекая как местных, так и знающих туристов. Пик празднований приходится на "Жирный вторник", во время которого проводят десятки парадов. По традиции, участники надевают сложные маски, что исторически позволяло людям смешиваться с представителями любого класса без риска для репутации. Февраль в Новом Орлеане один из самых приятных месяцев с точки зрения погоды.

Палаван, Филиппины

Максимальная температура в феврале +31°C

Палаван – это настоящий рай с густыми тропическими лесами и морем такого цвета, будто его обработали лучшими фотофильтрами. Февраль здесь является самым сухим месяцем, что позволяет сполна насладиться известняковыми скалами и скрытыми лагунами Эль-Нидо. Отдельного внимания заслуживает подземная река Пуэрто-Принсеса, входящая в список новых семи чудес природы. Чтобы почувствовать настоящий филиппинский колорит, стоит приобщиться к Будл Файт – совместного застолья, где еду выкладывают на банановые листья и едят голыми руками. Главное – успеть ухватить лучшую креветку в кокосе.

