Крошечная страна в Европе похожа на Италию, однако без толп: где расположена

Малоизвестное государство, полностью окруженное территорией Италии, часто остается без внимания туристов, хотя по колориту оно ничем не уступает своей большой соседке. Сан-Марино не имеет собственного аэропорта, поэтому попасть сюда можно только наземным транспортом через итальянские регионы, что делает путь частью приключения.

Несмотря на статус полноправного члена ООН и объекта наследия ЮНЕСКО, эта страна остается одной из наименее посещаемых в Европе. Она идеально подходит для тех, кто ищет спокойного отдыха среди старинных замков, поднятых на высоту более 700 метров над уровнем моря. Именно здесь можно почувствовать настоящий дух истории, не пробиваясь сквозь плотные массивы экскурсионных групп, уверяет Travel Off Path.

Древнейшая республика мира на вершине горы

Сан-Марино официально считается старейшей страной планеты, конституционная структура которой остается почти неизменной на протяжении 17 веков. Расположенная на горе Монте-Титано в Северной Италии, это пятое самое маленькое государство мира насчитывает менее 40 000 жителей.

Город спроектирован для пеших прогулок: здесь редко встретишь автомобили, а современные удобства гармонично сосуществуют со средневековой архитектурой. Символом страны являются три величественные башни – Гуаита, Честа и Монтале, возвышающиеся над обрывами и открывающие невероятные виды на итальянские ландшафты.

Оазис безопасности и спокойствия

В отличие от Рима, Неаполя или Флоренции, Сан-Марино практически лишено туристических мошенников. Уровень безопасности здесь оценивается во впечатляющие 90 баллов из 100, что делает микрогосударство одной из самых спокойных локаций для самостоятельных исследований.

Отсутствие массового туризма позволяет почувствовать себя первооткрывателем, наслаждаясь уютными кафе и картинными галереями без лишнего шума. Здесь царит атмосфера доверия, а местные жители сохраняют традиционное гостеприимство, не испорченное конвейерным сервисом.

Особенности въезда и "бумажные" хитрости

Поскольку Сан-Марино не имеет жёсткого пограничного контроля с Италией, при въезде на автобусе из Римини вы не получите никаких официальных отметок в паспорт. Многие путешественники ради развлечения покупают сувенирный штамп в туристическом офисе за небольшую плату. Однако специалисты предостерегают: этот штамп является неофициальным и считается "новинкой", что в будущем может повлечь юридические проблемы с действительностью загранпаспорта. Поэтому лучше ограничиться фотографиями и воспоминаниями, чтобы не рисковать главным документом.

За пределами столицы: что посмотреть

Хотя сердцем страны является ее столица, другие поселения также достойны внимания благодаря своей атмосфере и ценам. Городок Догана встречает гостей бюджетными заведениями и магазинами сувениров, а Борго-Маджоре славится своим самым большим рынком под открытым небом, где можно найти уникальные местные продукты.

Если же вы хотите максимально погрузиться в средневековую магию, посетите Серравалле. Тамошний замок и живописные площади остаются свободными от толп в течение всего года, позволяя полноценно насладиться изысканной кухней региона Эмилия-Романья в тишине.

