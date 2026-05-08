Кристально чистая и теплая вода: названо лучшее место в мире для плавания в океане

Лучшим местом в мире для плавания в океане назвали Гили-Траванган в Индонезии. Это небольшой остров вблизи Ломбока, известный кристально чистой водой, тропическими пейзажами и комфортными условиями для купания.

Новое исследование CV Villas сравнило более 100 прибрежных направлений в разных странах. Эксперты определили, где море лучше всего подходит для плавания не только в отдельный сезон, а почти круглый год.

В исследовании учитывали несколько важных показателей: температуру воды, скорость ветра, облачность и уровень ультрафиолетового излучения. За основу взяли рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения температурный диапазон для рекреационного плавания – от 26 до 30 градусов тепла. После анализа этих данных каждое направление получило общий рейтинг Swimmable Seas Score из 100 баллов.

Первое место занял индонезийский остров Гили-Траванган с результатом 78,6 балла из 100. Это небольшой остров без автомобилей, который давно привлекает туристов прозрачной водой, спокойной атмосферой и возможностью плавать в комфортных условиях большую часть года. Именно сочетание теплой воды, защищенного побережья и стабильного климата позволило ему возглавить рейтинг.

Второе и третье места заняли популярные египетские курорты на Красном море – Шарм-эль-Шейх и Хургада. Они известны теплой водой, небольшими сезонными колебаниями температуры и хорошими условиями для морского отдыха. Красное море в целом считается одним из самых надежных направлений для тех, кто хочет не просто лежать на пляже, а именно много плавать.

Авторы исследования отмечают, что лучшие результаты показали направления в Азии и Восточной Африке. Там теплая морская вода и относительно стабильные погодные условия создают комфорт для плавания в течение года. В то же время в рейтинге почти не представлены Карибы, хотя этот регион традиционно ассоциируется с пляжным отдыхом. В список попали только Негрил на Ямайке и Кокберн-Таун на островах Теркс и Кайкос.

Интересно, что в рейтинг не попало ни одно направление из США. Это объясняют сезонными перепадами температуры воды и менее стабильными условиями для плавания в течение всего года. Даже в популярных пляжных регионах комфорт для купания может сильно зависеть от сезона, ветра, облачности и силы солнца.

Более половины направлений в топ-15 составляют острова. Это не случайно: защищенные побережья, рифы и лагуны часто делают воду более спокойной, а температуру – более стабильной. Такие условия особенно ценят путешественники, которые все чаще планируют отпуска не вокруг большого количества экскурсий, а вокруг восстановления, покоя и простого пребывания у моря.

Сильные результаты также показали средиземноморские направления, в частности в Турции и на Кипре. Они не всегда могут соревноваться с тропическими островами по круглогодичной стабильности, но остаются одними из лучших вариантов для морского отдыха в теплый сезон.

