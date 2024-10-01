7 чудес Украины: какие достопримечательности посмотреть во время путешествия

Тадж Махал, Колизей, Великая китайская стена – наверняка все эти мировые шедевры большинство из нас мечтает посетить. А вот о родном, к сожалению, частенько забываем. И зря. Ведь наша страна скрывает множество сокровищ. Куда отправиться, чтобы познакомиться с украинскими жемчужинами — читайте ниже.

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Заповедник "Камянец"

Расположен в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Один из древнейших городов страны. Когда-то его считали политическим и культурным центром региона. В ходе археологических раскопок здесь находили орудия труда времен позднего палеолита, древности трипольцев и остатки восточнославянского селения.

Около 1362 года Подольем начал править литовский князь Ольгерд. Впоследствии он передал землю своим племянникам – Юрию и Александру Кориятовичам. Согласно летописям, они оказали большое влияние на строительство местной крепости.

Между тем, она является одним из лучших образцов оборонительных сооружений Восточной Европы.

Интересный факт: Леся Украинка называла это место "цветком на камне".

Киево-Печерская Лавра

Монастырский комплекс является одним из самых больших христианских центров Украины. Также он находится под защитой ЮНЕСКО. Святыню основали в 1051 году. Первым монахом стал Антоний из Любича. Сначала он жил в подземелье, куда часто приходили люди за благословением. А потом к нему присоединились и другие подвижники. Единомышленники обустроили кельи и построили храм.

Интересный факт: в течение семисот лет под землей совершали погребения.

Уже в XI веке здесь начали возводить Успенский собор, трапезную и Троицкую церковь. В 1926-м религиозный центр признали Всеукраинским музейным городком. В него входили крепостные стены с башнями, библиотеки, типография и частный коллекционный сборник Павла Потоцкого.

Национальный дендрологический парк "Софиевка"

Находится в городе Умань. Природную достопримечательность основал магнат Станислав Щенсный Потоцкий и подарил жене Софии в день ее именин.

Прежде здесь преобладала безлесная местность, где впоследствии высадили экзотические растения. После завершения строительства главный въезд в заповедник находился со стороны оранжерей, куда приезжали на лошадях. Сейчас это улицы Тищика и Киевская.

Объект занимает площадь более 170 гектаров. Туристы смогут посмотреть водопады, искусственные скалы, гроты, архитектурные сооружения и античные скульптуры. Кстати, здесь произрастает более 3 тысяч видов деревьев и кустов, в частности, болотный кипарис, тюльпанное дерево и гинкго.

В 1991 году локация получила статус научно-исследовательского учреждения Национальной академии наук Украины.

Софиевский собор

Размещается в Киеве. Святыню построили в 1017-1037 годах по заказу Ярослава Мудрого. К XIII веку здесь хоронили великих киевских князей. Кстати, на территории находится самый древний некрополь в Украине периода 1054-1995-х.

За время существования религиозное сооружение неоднократно подвергалось пожарам, ограблениям и реконструкциям. В 1950-м здесь обнаружили фрески времен Раннего Средневековья. А в 1990-м памятка стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристы смогут осмотреть древние мозаики на главном алтаре и центральном куполе, а также изображение Богоматери Оранты. Кстати, на стенах до сих пор можно рассмотреть надписи и рисунки XI – начала XVIII веков. Сейчас здесь запечатлено более 7 тысяч граффити.

Хотинская крепость

Расположена в Хотине Черновицкой области. Поселок основал князь Владимир Великий. После распада Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества фортификационным сооружением правили различные государственные образования, в частности Османская империя и Королевство Польское.

В 1621 году здесь произошел вооруженный конфликт между государством турецкой династии Османов и Речью Посполитой. Это самый знаменитый бой, ставший символом казацкого мужества. В 1856 году здание перестало существовать как военный объект. А в 1960-м комплекс получил статус памятника архитектуры.

Кстати, здесь находится старинный колодец, глубиной примерно 62 метра. Сюда до сих пор прибывает вода.

Интересный факт: локация стала съемочной площадкой для многих фильмов, а именно: Тарас Бульба, Захар Беркут, Три мушкетера и другие.

Хортица

Самый большой остров на Днепре. Когда-то здесь проходил известный торговый путь из варягов в греки. Его считали основным водным маршрутом Древней Руси.

В связи с полномасштабным вторжением туристы могут посетить только 3 локации: курган Единства, Казацкий Круг и комплекс "Запорожская Сечь". В историко-культурном центре путешественники увидят воссоздание столицы запорожцев, в частности, дом кошевого атамана, военную канцелярию и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Также здесь действует Музей истории запорожского казачества, открытый в 1983 году. Здесь хранится более 30 тысяч экспонатов.

Херсонес Таврический

Византийский городок в Крыму. Еще в V веке до нашей эры здесь появились первые поселения. В 988 году землю захватил Владимир Великий, который впоследствии здесь и крестился. В 1827 здесь начались официальные раскопки, в результате которых нашли остатки храмов, цистерны и водопровод.

В 2013 году заповедник стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня, к сожалению, навестить локацию невозможно. Но мы надеемся, что по возвращении Крыма украинцы снова смогут полюбоваться местом силы. Сейчас здесь оккупанты начали возводить новостройки. Поэтому часть достопримечательности они безжалостно разрушили.

Осенние выходные – отличный повод для нового путешествия!

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