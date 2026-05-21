Косово назвали следующей туристической точкой Европы: что там посмотреть

Косово все чаще называют одним из новых туристических открытий Европы, ведь путешественники ищут более дешевые и менее переполненные направления, чем Франция, Италия или Испания. Эта небольшая балканская страна предлагает горные пейзажи, старые города, монастыри, османскую архитектуру и очень сытную кухню.

Интерес к Косово растет, а количество туристов в отелях постепенно увеличивается, что для страны с непростой историей является заметным поворотом. Косово все чаще рассматривают как альтернативу популярным, дорогим и перегруженным направлениям Западной Европы, информирует Travel off Path.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Долгое время страну преимущественно упоминали в контексте политического напряжения и последствий балканских конфликтов, однако сегодня ее все чаще открывают как туристическое направление.

Путешественников привлекает прежде всего сочетание низких цен, аутентичной атмосферы и красивой природы. Здесь нет морского побережья, зато есть горы, каньоны, старинные монастыри, османские городки, оживленные кафе и кухня, ради которой легко забыть о диете.

Еще одна причина популярности – усталость туристов от слишком людных европейских локаций. Амальфи, Санторини, Барселона или Париж давно стали дорогими и переполненными, а Косово до сих пор дает ощущение открытия. Здесь можно увидеть интересные места без толп и не потратить на путешествие несколько тысяч евро.

Начать знакомство с Косово стоит с Приштины. Она не похожа на классические европейские столицы с идеально отреставрированными площадями и десятками музеев на каждом шагу. Город хаотичен: здесь есть советские жилые кварталы, современные бетонные постройки, неровные улицы и странная архитектура.

Главное место для прогулок – бульвар Матери Терезы. Здесь можно пить кофе, наблюдать за местной жизнью, заходить в небольшие заведения и постепенно привыкать к ритму города. Отдельное событие для лета – музыкальный фестиваль Sunny Hill.

Всего в нескольких километрах от Приштины расположен монастырь Грачаница – одна из важнейших достопримечательностей Косова. Его построили в начале XIV века во времена сербского короля, а сегодня он входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Монастырь известен византийскими фресками, спокойной атмосферой и хорошо сохранившейся архитектурой.

Если в Косове есть город, который чаще всего попадает на открытки, то это Призрен. Он расположен примерно в часе с небольшим от Приштины и считается одним из самых живописных городов страны. Призрен имеет старый османский центр, мощеные улочки, мечети, чайные, каменные мосты и дома с балконами. Над городом возвышается крепость, откуда открывается вид на красные крыши, минареты и реку.

На западе страны расположен город Печ, который часто называют воротами в горы. Он интересен сам по себе, но главная причина приехать сюда – природа вокруг.

Рядом с городом расположен Пецкий патриархат – важный монастырский комплекс и духовный центр для сербской общины. Его красноватые стены, старые храмы и тихая территория создают совсем другое настроение, чем шумная Приштина.

Далее начинаются горы Проклетие, которые тянутся до границы с Албанией. Это один из самых эффектных горных регионов Балкан: с каньонами, крутыми склонами, озерами, лесами и прозрачными водоемами. Особенно стоит внимания Руговское ущелье.

Косово – это направление, где еда становится важной частью путешествия. Местная кухня сытная, простая и очень балканская: много мяса на гриле, свежих салатов, выпечки, молочных продуктов и блюд, которые хорошо смакуют после долгого дня прогулок. Обязательно стоит попробовать бюрек – тонкое тесто с начинкой, которое подают горячим. Также популярны чевапы, или кебапчета, мясо на гриле, местные сыры и густые супы. В Приштине есть много недорогих заведений, где можно хорошо поесть за умеренные деньги.

