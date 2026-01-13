Комфортная температура и доступные цены: туристам посоветовали место для отпуска в Европе
Путешествие к морю в историческое место, где бокал пива стоит чуть больше 3 евро, в марте пригревает до 19°C, а солнце светит по восемь часов в день – звучит как сказка. Однако, ради этой сказки даже не придется покидать пределы Европы.
Как пишет издание Express, все это вы можете найти на кипрском курорте Пафос, который находится на юго-западном побережье острова. Пока испанские Канары борются с чрезмерным туризмом, путешественники все чаще выбирают именно это направление для отпуска. Старинный город предлагает идеальный микс: античные римские руины, невероятные пешие маршруты и вполне демократичные цены. Исследуйте местную старину или просто отдыхайте на террасе с бокалом местного пива, которое обойдется вам всего в 3,1 евро.
Античный Пафос окутан мифами, ведь именно здесь, по легенде, из морской пены появилась на свет Афродита. Сегодня путешественники могут пройтись по этому мифическому побережью, выбрав 7,5-километровую "Тропу Афродиты". Маршрут проходит мимо знаменитых Купальни богини и руин древнего поселка. Путь хоть и требует определенной выносливости, однако подарит одни из самых живописных пейзажей в регионе.
Археологический парк Пафоса, объект списка ЮНЕСКО – еще одна обязательная точка на маршруте путешественника. Здесь можно часами рассматривать римские виллы с уникальными мозаичными полами, которые сохранились в идеальном состоянии. Кроме того, невозможно обойти Королевские гробницы – это целые подземные залы и камеры некрополя, которые высекали прямо в скалах еще во времена эллинизма, в период между IV в. до н.э. и III в. н.э.
Хотите отдохнуть на пляже? К вашим услугам залив Корал-Бей с его золотым песком и прозрачной мелкой водой. Любителям дикой природы стоит посетить заповедный пляж Лара, где обитают морские черепахи. Там царит абсолютный покой, но имейте в виду – пляж не имеет никаких удобств, здесь вы не найдете даже крошечного кафе. Развивать здесь инфраструктуру запрещено, чтобы не беспокоить морских животных. Поэтому все необходимое берите с собой.
Если собираетесь в Пафос летом, учитывайте, что здесь царит настоящая жара – под 35°C. Поэтому, если вы хотите долгих прогулок и комфортной погоды, то выбирайте для путешествия бархатный сезон или начало весны. В марте здесь комфортные 19°C днем, а ночью температура опускается до 10°C. После затяжной зимы такие условия кажутся настоящим раем.
