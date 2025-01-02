Где покататься на лыжах в Украине кроме Карпат: подборка необычных локаций

С наступлением зимы украинцы активно планируют путешествия на горнолыжные курорты: Буковель, Драгобрат, Плай и т.д. Но мало кто знает, что не только среди вершин можно весело провести время. Сегодня рассказываем об альтернативных направлениях, которые удивят вас своим расположением.

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Киев

"Протасов Яр"

Первую горнолыжная локация в столице. Её открыли в 1998 году.

Здесь находится база олимпийской подготовки сборных Украины. Часто проводятся всеукраинские и международные соревнования.

На территории комплекса обустроили 4 трассы разного уровня сложности: детская учебная (150), для начинающих (275), комбинированная (500) и для спортсменов и профессионалов (320). И, конечно же, соорудили 2 подъемника: одноместный и двухместный.

Работает сноупарк, где туристы могут отработать свое мастерство на трамплинах и рейлах.

Адрес: улица Протасов Яр, 23-А

"Вышгора"

Находится в Вышгороде, в 18 километрах от Киева. В восьмидесятых годах здесь готовили олимпийцев по санным видам спорта.

Сегодня на атракции работают 3 трассы: лыжная (220), для сноубординга (350) и склон для сноутюбинга.

Туристы могут прогуляться на снегоходах, ощутить адреналин на квадроциклах и поиграть в пейнтбол. А еще посетить индивидуальные и групповые занятия по лыжным развлечениям.

Кстати, на курорте доступно ночное катание.

Благодаря мощным снежным пушкам, обеспечивающим идеальное состояние дорог, "Вишгора" может функционировать даже при высоких температурах, в частности до +10°C.

"Гвоздов"

Находится в одноименном селе в 20 километрах от столицы. Локацию открыли в 2016 году.

Здесь обустроили 3 трассы: для начинающих и опытных лыжников. А также 2 подъемника: бугельный и мультилифт.

На территории курорта размещаются специальные зоны для сноубордистов и катания на санях, горка для малышей, трамплин и каток.

Новички смогут взять несколько уроков у персонального инструктора и арендовать снаряжение.

Работает система искусственного оснежения.

Одесса

"Березовка"

Комплекс располагается в 90 километрах от города.

Работают 3 трассы: синяя, красная и черная. Около 12 снежных пушек обеспечивают надежный покров склонов. На территории есть 2 бугельных подъемника, которые доставляют лыжников на вершину.

Полтава

"Скипенс"

Находится возле Полтавского национального технического университета в центре города.

На территории горнолыжного курорта обустроили 1 зеленую трассу и 1 бугельный подъемник. Путешественники могут арендовать снаряжение и научиться кататься с профессиональным инструктором.

Кстати, здесь часто проводят чемпионаты.

Адрес: проспект Первомайский 24а.

"Сорочин Яр"

Находится в 14 километрах от Полтавы, недалеко от Диканьки. Комплекс открыли в 2012 году и оборудовали с учетом европейских технологий.

Здесь открыли несколько трасс, в том числе для начинающих и сноутюбинга. Также построили 2 бугельных подъемника и 1 детский.

Кстати, туристы могут кататься не только днем, но и вечером – с 18:00 до 21:00.

Еще не научились кататься на лыжах? Не проблема! На трассах работают квалифицированные инструкторы, которые в свое время были победителями на многих республиканских и международных соревнованиях. Поэтому туристы могут быстро освоить этот вид спорта.

А еще рекомендуем прогуляться на лошадях и согреться в сауне.

"Корчак"

Лыжная база для начинающих и тех, кто уже овладел зимними видами развлечений. Здесь построили 3 трассы разного уровня сложности: красную, синюю и зеленую. Также на территории есть 1 бугельный подъемник. Путешественники могут арендовать снаряжение и ремонтировать его при необходимости.

Черкассы

"Водяники"

Находится в Звенигородском районе Черкасской области в 130 километрах от города. Горнолыжный курорт был открыт в 2009 году.

Здесь обустроили зеленую трассу для новичков, синюю для опытных лыжников и красную для спортсменов и экспертов. На вершину туристов доставляют бугельный и канатно-кресельный подъемники.

Также есть сноутюбинг и сноуборд-парк.

Туристы могут посетить баню и поселиться в гостиничном комплексе на вершине.

Ищите возможности и отправляйтесь за зимними приключениями!

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