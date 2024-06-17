Картинг, пейнтбол и квесты: какие развлечения для детей и взрослых предлагает курорт TAOR Resort & Spa в Карпатах

Незабываемый отдых в Карпатах – это не только о комфортном проживании и вкусной еде. Разнообразие развлечений часто является такой же весомой составляющей хорошего уик-энда. Удачное расположение, приветливый персонал, украинскую кухню, лечебные процедуры и – что немаловажно – много возможностей для активного отдыха объединил в себе TAOR Karpaty Resort & Spa.

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Здесь вариант досуга по вкусу найдут и взрослые, и дети. Детективные приключения, джипинг, разнообразные квесты, мастер-классы – это лишь маленькая часть того, что может предложить комплекс отдыха неподалеку от курорта Сходница.

Отдых в горах

Исследовать девственную природу в самом сердце Карпатских гор можно, воспользовавшись предложениями экскурсовода, сняв джипы или квадроциклы. ТАОР предлагает сразу несколько маршрутов: для более опытных туристов и водителей, а также для начинающих, не уверенных в своей выносливости.

По желанию можно отказаться от сопроводителя и попытаться покорить горы своими силами. Для этого в комплексе есть путеводители.

Чтобы в кратчайшие сроки увидеть как можно больше уголков с невероятными видами Карпат, можно арендовать джип, велосипеды, самокаты или картинг и сесть за руль. Такой экстримальный отдых точно запомнится надолго.

Кроме этого, неподалеку туристы могут найти лошадей и проехаться верхом с инструктором. Также доступна поездка на бричке, которая отлично подойдет для романтической прогулки.

Групповые активности

На территории или неподалеку от комплекса можно объединиться с единомышленниками, чтобы добавить немного азарта своему отдыху. К примеру, поиграть в пейнтбол, разделившись на команды. Можно стрелять как по мишеням, так и по другим игрокам, пытающимся прятаться за препятствиями.

Среди спортивных занятий доступны игры в футбол на большом поле, баскетбол, волейбол, стрельба из лука, скандинавская ходьба, бильярд и разнообразные квесты.

В 10 минутах ходьбы от TAOR Karpaty Resort & Spa можно найти полноценный веревочный парк, протянувшийся над ручьем среди деревьев. Примечательно, что он функционирует даже если на препятствиях есть только один человек, поэтому искать других экстрималов не придется.

Пройти препятствия на высоте смогут не только взрослые, но и дети, для которых есть упрощенная версия. Это развлечение безопасно для малышей, ведь их, как и взрослых, всегда страхует снаряжение.

Также на территории есть квест-комнаты, где задействовать придется смекалку, логику, внимательность и наблюдательность. Поклонники Шерлока Холмса, Пиратов Карибского моря и украинской истории должны за час найти выход из закрытых комнат.

И это не просто поиски спрятанных вещей, а полноценный механизированный лабиринт с тайными отсеками, скрытыми комнатами и подсказками в неожиданных местах. Для менее активных туристов доступны разнообразные настольные игры.

Романтика

И хотя многое из вышеперечисленного можно делать и с любимым человеком, для пар есть и отдельные незабываемые развлечения. К примеру, влюбленные отдыхающие могут заказать корзинку для пикника и подняться на невероятную смотровую лужайку или пойти к реке Стрый.

Чтобы не забыть свой отдых, в комплекс можно пригласить профессионального фотографа, который качественно задокументирует самые важные события.

Для детей

Для самых молодых посетителей в "ТОАРе" есть немало развлечений, которые устраивают опытные няни и воспитатели. Каждый день малыши в Сказочной Избушке, бесплатно доступной для гостей, могут научиться новому, исследовать природу, поиграть на свежем воздухе, принять участие в мастер-классах и квестах.

Ранее OBOZ.UA писал об авторских завтраках, лучших лечебных водах региона и месте силы и единения с природой в "ТАОРе".