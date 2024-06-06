Авторские завтраки, лучшие лечебные воды региона и место силы и единения с природой: почему стоит отдохнуть в TAOR Karpaty Resort & Spa

В самом сердце Карпат, недалеко от курорта Сходница, находится современный комплекс отдыха TAOR Karpaty Resort & Spa, который переворачивает представление о привычном отдыхе в горах. Его изюминкой является удачное расположение на поляне в окружении гор с одной стороны и настоящей горной реки с другой.

Название "TAOR" берет истоки с философии пантеизма, где буквально означает жить в гармонии с природой. Именно это легло в основную ценностей комплекса: сочетание комфортного отдыха с окружающей средой, оздоровление и гастрономический туризм. OBOZ.UA расскажет, почему стоит отдохнуть в этом уникальном месте.

Локация

TAOR Karpaty Resort & Spa имеет поистине удачное расположение. Комплекс от карпатских дождей и ветра защищают высокие горы со всех сторон, а рядом с ним протекает неглубокая река Стрый.

Гости любят рыбачить на берегу или в форельнике, а в летнее время можно освежиться в чистой воде или позагорать на пляже. С другой стороны есть немало троп, ведущих к веревочному парку для детей и взрослых, в лес, где растут ягоды и грибы, и к смотровой площадке, на которой можно устроить гастро-поход.

Гастро-поход

ТАОР стал первым в своей нише, кто положил начало начало гастро-походам в горах. Это не просто пикник с красивым видом, а полноценная трапеза за красиво сервированным столом, которую под открытым небом готовит шеф-повар комплекса Рустам Хоркашев.

Сомелье подберет лучшее вино к выбранным блюдам, а персонал ресторана приготовит все необходимое для того, чтобы обед или ужин в горах оставили незабываемые воспоминания.

Кухня

На территории комплекса расположен ресторан с детской комнатой. Характерной особенностью комплекса является его забота о здоровье гостей. Еженедельно шеф-повар Рустам Хоркашев готовит авторский завтрак для гостей.

Завтраки (шведская линия) в TAOR Karpaty Resort & Spa**** входят в стоимость проживания и поражают своим вкусом и разнообразием.

На обед и ужин можно заказать блюда европейской и украинской кухни по меню. Если во время отдыха есть конкретная цель – похудеть, очистить организм или укрепить иммунитет – главный врач комплекса с удовольствием составит индивидуальное меню с учетом всех потребностей организма и личных пожеланий.

СПА

В TAOR Karpaty можно не только отлично отдохнуть, но и оздоровить организм. На территории расположен современный Medical Center, в котором главный врач комплекса Лилак Лилия Алексеевна (терапевт, гастроэнтеролог, гирудотерапевт) проводит консультации и подбирает необходимые лечебные процедуры. Консультация главного врача входит в стоимость проживания.

Здесь же можно сдать необходимые анализы и быстро получить ответ из лаборатории. После этого медик может назначить доступные в комплексе процедуры, которых здесь немало: магнитотерапия, ультразвуковая терапия, электротерапия, озонотерапия, прессотерапия, миостимуляция, ингаляционная терапия, соляная комната, бювет с лечебными водами и тому подобное.

В Medical Spa Center комплекса находится тренажерный зал, большая и современная аквазона (бассейны: взрослый и детский, сауна, хаммам, джакузи). Посещение аквазоны входит в стоимость проживания. В ближайшее время аквазона комплекса расширится, а для гостей появится еще больше возможностей для отдыха.

Для полноценного оздоровления в TAOR Karpaty, после предварительной консультации главного врача, можно пройти специальную медицинскую программу, которая будет отвечать индивидуальным потребностям каждого.

Для взрослых предлагают выбрать следующие медицинские программы:

Программа коррекции фигуры "Новая ТЫ!" – за 3 дня гостям гарантируют восстановление упругости кожи и уменьшение объемов.

Медицинская программа "ANTI-STRESS" – перезагрузка и восстановление.

Медицинская программа "IMMUNITY" – укрепление иммунной системы и улучшение самочувствия.

А также именно здесь беспокоятся о детях, поэтому подготовили медицинские программы для маленьких гостей комплекса:

immunity kids

relax kids

healthy kids

Выбрав одну из программ, персонал поможет пройти ребенку процедуры, пока взрослые отдыхают.

Забота о детях

ТАОР – это курорт для отдыха тела и души, где прежде всего учитывают желания гостей и их потребности в оздоровлении и укреплении связей с природой. Здесь не слышны звуки моторов или шумных клубов поблизости, за что комплекс очень полюбили родители детей всех возрастов. На территории комплекса находится Сказочная избушка, в которой детей ждет насыщенная развлекательная программа. Каждый день – новое приключение!

Разнообразные мастер-классы, конкурсы и соревнования, походы в горы, пикники, атмосферные посиделки у костра, праздничные программы и творческие вечера предлагают гостям от 4 лет. Специалисты комплекса делают все возможное, чтобы и родители, и дети смогли полноценно отдохнуть. Посещение Сказочной избушки включено в стоимость проживания.

Конференции и празднование

Также в TAOR Karpaty Resort & Spa расположен современный и комфортный конфренец-зал, отлично подходящий для выездных тимбилдингов, проведения семинаров, организации учений и работы. Значительным преимуществом комплекса являются уникальные корпоративные предложения и организация мероприятия под ключ: квесты, тренинги, турниры, тимбилдинг программы и т.д. На территории снимали финал шоу "Холостячка", проводили свадьбу и очень полюбили приезжать целыми коллективами на обучение и отдых.

Персонал с заботой относится к самым маленьким посетителям. Для них на территории работает няня, есть домик с разными развлечениями, детское меню, площадка и бассейн.

Посетить комплекс можно также со своими домашними любимцами, для которых предложат все необходимые удобства.

Взрослым тоже скучать не придется. В TAOR Karpaty Resort & Spa каждый сможет найти для себя идеальный досуг: разнообразные квест-комнаты, селфи-квест, походы в горы с инструктором, веревочный парк, рыбалка, велосипед, конные прогулки, стрельба, пейнтбол, экстремальные катания на квадроциклах и джипинг.

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