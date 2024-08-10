Карьеры Житомирщины: где можно отдохнуть у воды под конец лета

Кто-то ищет изумрудные водоемы за границей, не догадываясь, что райские гавани существуют и в Украине. Какое направление выбрать – читайте ниже.

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Дружбовский карьер

Локация находится вблизи поселка городского типа Дружба Коростенского района. Еще в 1948 году здесь добывались материалы для военной промышленности. Сегодня это одно из самых красивых и популярных мест для досуга.

Здешний водоем чистый и прозрачный, с невероятно бирюзовым отливом. Такой цвет образуется из-за наличия глины на дне карьера. А на берегу возвышаются белые горы из песка, напоминающие пляжи известных мировых курортов. Советуем приезжать сюда не на один день. Ведь здесь можно разбить палаточный городок и наслаждаться рассветами и закатами.

Обязательно позаботьтесь заранее обо всех необходимых вещах, ведь ближайший магазин находится в соседнем населенном пункте. Также советуем взять с собой аэрозоли от насекомых.

Кстати, неподалеку располагается геологический заказник – Каменное село. Здесь сможете полюбоваться скоплением больших валунов. Существует мнение, что они образовались из-за ледников еще 20 тысяч лет назад. Также есть и другая версия. Некоторые геологи предполагают, что это всего лишь частицы пропавших гор.

Как добраться? Самый удобный способ – собственным автомобилем. От Житомира ехать около 150 километров. Также можно добраться общественным транспортом до поселения Дружба, оттуда - пешком до конечной остановки.

Дибровский карьер

Находится возле села Диброва. Об этой локации немногие знают, поэтому здесь никогда не бывает толпы путешественников. Если требуется единение с природой, направляйтесь сюда.

Когда-то здесь добывался гранит. Поэтому на дне водоема лежат буровые машины, трансформаторная станция и сторожка. Кажется, что техника до сих пор ждет хозяев. Как будто ничего не произошло, и завтра люди вернутся к работе. Время здесь как будто остановилось. Здесь спокойно и уютно. Иногда тишину разрывает щебет птиц и шум деревьев.

Сейчас сюда часто приезжают, чтобы заняться дайвингом и снорклингом. Загорать и купаться здесь можно.

Как добраться? Если ехать на автомобиле, дорога будет длиться примерно 2 часа 30 минут. Также можно добраться до села Диброва поездом. От железнодорожной станции придется пройти еще 2 километра.

Коростышевский карьер

Еще в XX веке здесь приступили к добыче гранита. К этому времени предприятие считалось самым крупным в Коростышеве. Но потом оно закрылось, а местность затопило.

Берега карьера окружают высокие скалы. Повсюду растут мощные деревья, словно охраняющие водоем. Поплавать, к сожалению, здесь не получится. Территория у озера совсем не обустроена. Здесь есть два пологих входа, но дно неравномерное. Местные и отчаянные любят прыгать с самых высоких точек. Но, имейте в виду, это очень опасно. Если же хочется экстрима, заранее узнайте, на каких участках это разрешается делать.

Советуем здесь оставаться на несколько дней, разложить палатку, заняться скалолазанием, прокатиться на SUP-борде, устроить пикник и позагорать. Недалеко всего за 4 минуты ходьбы располагается кафе "Домашняя кухня". Здесь можно вкусно пообедать или поужинать.

Кстати, природный объект не раз становился съемочной площадкой для кинокартин, сериалов, реклам, свадебных церемоний и фотосессий. Некоторые сцены "Сторожевой заставы" тоже отсюда.

Как добраться? Локация имеет удобное местонахождение. Дорога на автомобиле из Житомира будет длиться всего 35 минут. Также сюда курсируют автобусы.

Соколовский карьер

Расположен в самом городе и является самым глубоким в области. Здесь также когда-то добывался гранит, который поднимали на поверхность против часовой стрелки. К сожалению, серпантин не виден с берега. Сегодня его оценить могут только дайверы.

Имейте в виду, для отдыха доступна только небольшая часть берега. Дно неравномерное, потому не стоит заплывать далеко.

Также местные часто ездят на Богунский карьер, располагающийся в 9 километрах оттуда. Однако у локации есть определенный минус — горы мусора на побережьях.

Как добраться? Из центра следуют автобусы. А если поедете на собственном автомобиле, дорога займет примерно 13 минут.

Откройте сердце для новых приключений! Пришло время перезагрузиться!

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