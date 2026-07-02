Какую ошибку, связанную с Wi-Fi, допускают почти все туристы, не осознавая этого

Когда туристы прилетают в другую страну, они часто сразу же ищут Wi-Fi: чтобы открыть карту, написать близким, проверить почту или ответить на рабочие сообщения. Но именно поспешное подключение к общественным сетям может обернуться ошибкой.

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Согласно отчету McAfee о туристическом мошенничестве и цифровом поведении в 2026 году, 63% путешественников подвергают себя риску, пользуясь общественным Wi-Fi. Подробности сообщает Travel and Leisure.

Чем опасен общественный Wi-Fi

По словам Джордан Реф Келли, старшего управляющего директора и руководителя направления кибербезопасности для Америк в FTI Consulting, общественный Wi-Fi не обязательно является "кибербезопасностным кошмаром", но риски в нём есть.

Эксперт объясняет, что характер угрозы изменился. Если раньше люди чаще представляли себе хакеров, перехватывающих трафик в сети, то теперь злоумышленники нередко действуют проще: они создают поддельные Wi-Fi-сети, фальшивые страницы входа или ложные предупреждения о безопасности.

То есть современные мошенники не всегда пытаются напрямую взломать устройство. Часто их цель – убедить человека самостоятельно ввести пароль или другие данные.

Особенно опасно, если турист вводит пароль от электронной почты. Это один из самых ценных аккаунтов, ведь через него можно получить доступ к паролям многих других сервисов. Для деловых путешественников риски ещё выше: один похищенный корпоративный логин может открыть злоумышленникам доступ ко всей организации.

Как понять, настоящий ли Wi-Fi

Прежде чем подключаться к сети в кафе, отеле или аэропорту, стоит посмотреть на список доступных Wi-Fi. Если на телефоне появляется несколько почти одинаковых названий, это должно насторожить.

Эксперт советует в такой ситуации предполагать, что по крайней мере одна из сетей может быть создана мошенниками. Например, рядом могут быть похожие названия с дополнительными словами "free", "guest" или с небольшими различиями в написании.

Самый безопасный способ – просто спросить у сотрудника заведения. Уточните точное название сети и пароль, а не доверяйте только тому, что название кажется знакомым.

После подключения тоже стоит быть внимательными. Если страница входа запрашивает больше личной информации, чем ожидалось, это тревожный сигнал. Так же не следует устанавливать никакие программы, обновления или "сертификаты безопасности", которые вдруг предлагает общественная Wi-Fi-сеть.

Что делать, если вы подключились к подозрительной сети

Если вы спешили ответить на сообщение в Slack, Teams или по электронной почте и случайно подключились к сети, которая кажется подозрительной, действовать нужно быстро.

Эксперт советует в первую очередь сменить пароль от электронной почты и от всех аккаунтов, данные которых вы могли ввести через эту сеть. Но одной смены пароля может быть недостаточно. Важно также включить многофакторную аутентификацию, если она еще не настроена.

Именно многофакторная аутентификация часто не дает злоумышленникам превратить одну ошибку в серьёзную утечку данных. Даже если пароль уже попал в чужие руки, дополнительное подтверждение входа может остановить атаку.

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