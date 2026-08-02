Какой рейс отслеживают больше всего людей в мире и почему

Наибольшее внимание авиационных энтузиастов сейчас привлек испытательный полет Airbus A350-1000ULR. Самолет вылетел из французской Тулузы в Австралию в 19-часовой перелет, который может стать важным этапом в подготовке будущих беспосадочных рейсов между Лондоном и Сиднеем.

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За полетом следили тысячи людей по всему миру. Причина такого интереса заключается в том, что Airbus A350-1000ULR был создан специально для сверхдальних маршрутов, которые позволят пассажирам путешествовать между Европой и Австралией без пересадок.

Почему все следят за Airbus A350-1000ULR

При выборе авиарейса пассажиры обращают внимание на многие вещи – комфорт сидений, место для багажа и условия на борту. Однако для многих одним из главных факторов остается продолжительность путешествия.

Мало кто согласится провести в самолете больше времени, чем нужно. Еще меньше пассажиров добровольно выберут маршрут с пересадкой в середине путешествия.

Именно поэтому авиационная отрасль на протяжении многих лет пытается сократить время полётов. Одним из самых известных примеров был сверхзвуковой "Конкорд", который преодолевал маршрут из Лондона в Нью-Йорк примерно за четыре часа.

После прекращения его эксплуатации в 2003 году различные компании, в частности Boeing и NASA, продолжили работу над более быстрыми способами авиаперевозок.

Airbus A350-1000ULR не является сверхзвуковым самолетом, однако он также может существенно изменить дальнемагистральные перелеты.

Как это может изменить рейсы в Австралию

Пассажирам, летящим из Европы в Австралию, обычно приходится делать пересадку на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии.

Новый самолет может полностью изменить эту ситуацию. В рамках проекта Qantas под названием Project Sunrise планируется запустить прямые перелеты из Лондона в Сидней без пересадок.

Первый самолет должен быть передан авиакомпании в апреле 2027 года. Остальные 11 самолётов должны поступить в течение следующих двух с половиной лет.

Испытательный рейс вылетел из Тулузы 23 июля в 7:33 по местному времени.

С момента взлета рейс вызвал большой интерес среди любителей авиации. По данным News.com.au, более 10 тысяч человек одновременно следили за ним на сервисе Flightradar24.

Какие маршруты могут появиться в будущем

Генеральный директор Qantas Ванесса Гадсон выразила надежду, что запуск прямых рейсов между Лондоном и Сиднеем также повысит интерес к другим направлениям. По ее словам, компания будет постепенно объявлять о новых маршрутах по мере поступления самолётов в течение следующих двух с половиной лет.

Она также отметила, что спрос может меняться, поэтому авиакомпания будет реагировать на потребности пассажиров.

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