Какие города самые дорогие для жизни в мире: первые 5 – в одной стране

Жизнь в культурных и финансовых центрах мира с развитой инфраструктурой, богатой гастрономией и активной ночной жизнью требует значительных затрат. Именно поэтому ежегодный индекс стоимости жизни от Numbeo остается важным ориентиром для жителей и путешественников.

Исследование учитывает цены на продукты, рестораны, транспорт, услуги и покупательную способность местных жителей. Оно предлагает два основных показателя: полный индекс (с учетом аренды жилья) и без аренды, что помогает понять ежедневные расходы отдельно от расходов на жилье.

По результатам рейтинга 2026 года, швейцарские города вновь подтвердили статус самых дорогих в мире. На первом месте расположился Цюрих с индексом стоимости жизни 118,5 (без аренды), где продукты оцениваются в 115,4, а рестораны – в 121 пункт. Высокая местная покупательная способность (164,4) частично компенсирует расходы благодаря значительным доходам населения.

За Цюрихом сразу следуют другие швейцарские города: Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн, которые заняли второе-шестое места соответственно. Таким образом, первые шесть позиций в рейтинге полностью принадлежат Швейцарии.

Седьмое место занял Нью-Йорк, традиционно являющийся одним из самых дорогих американских мегаполисов. Восьмую строчку занимает Рейкьявик, столица Исландии, известная высокими ценами на повседневные товары и услуги. Девятое и десятое места достались американским городам — Гонолулу (Гавайи) и Сан-Франциско, где расходы обусловлены как высокой стоимостью жизни, так и популярностью среди состоятельных жителей и туристов.

Рейтинг самых дорогих городов для жизни в 2026 году

Цюрих, Швейцария Женева, Швейцария Базель, Швейцария Лозанна, Швейцария Лугано, Швейцария Берн, Швейцария Нью-Йорк, США Рейкьявик, Исландия Гонолулу, США Сан-Франциско, США

Эти данные показывают, что Швейцария остается безоговорочным лидером по стоимости жизни, хотя высокие зарплаты в стране частично смягчают этот эффект для местных жителей.

Что касается украинских городов: Киев оказался на 412 месте рейтинга, Днепр – 417, Одесса – 429, Львов – 430, Харьков – 444.

