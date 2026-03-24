Какая река самая короткая в мире: она впадает в Черное море

Обычно наше внимание привлекает что-то большое и грандиозное – так почти каждый человек знает, что самой длинной рекой в мире является африканский Нил, который тянется через 6650 километров. А задумывались ли вы, какая река является наоборот – самой короткой?

Видео дня

Как пишет издание Kalinga TV, такое звание имеет Репруа – водоем, протекающий через Гагрский район оккупированной россиянами Абхазии. Его длина составляет всего 18 метров. Русло берет свое начало из источников в карстовой пещере Крубера и почти сразу Репруа впадает в Черное море. Река считается одной из самых холодных на его побережье.

Ранее титул самой короткой реки в Книге рекордов Гиннеса принадлежал реке Роу в штате Монтана (США), длина которой составляет 61 метр. Однако в 2006 году эту категорию вообще изъяли из книги рекордов.

Название Репруа происходит из древней абхазской легенды и в переводе означает "слезы детей подземного духа". Согласно преданию, этот дух жил на берегах Черного моря со своим сыном и тремя дочерьми.

Отец-дух ковал непобедимое оружие для своего сына и воинов, которые охраняли единственный вход в Абхазию — Гагрский проход. Пока мужчины воевали, девушки готовили еду и шили одежду. После смерти духа никто больше не мог обновлять магическое оружие. Из-за этого его сын и верные воины потерпели поражение в войне против бесчисленных армий, пришедших из далеких земель.

Захватчики, которые продвигались на юг, завалили три входа в пещеры, через которые сестры выходили на поверхность увидеться с братом. Когда девушки поняли, что их брат погиб, они горько зарыдали. Из их слез образовались небольшие ручьи, которые при выходе из пещеры превратились в три реки: Репруа, Анихамца и Багарепста.

Сейчас территория, где протекает эта река, находится под российской оккупацией. Однако подавляющее большинство стран-членов ООН, включая Украину, рассматривают этот регион как неотъемлемую территорию Грузии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.