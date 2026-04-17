Как провести идеальный семейный отпуск: есть несколько секретов

Идеальный семейный отпуск с детьми обычно не требует сложного планирования. Чаще всего детям нужны простые вещи: развлечения, бассейн, мороженое и больше времени с родителями.

Видео дня

Опрос показал, что маленькие путешественники больше всего ценят завтраки без ограничений, водные горки и веселый досуг без "взрослых" скучных занятий. В то же время родители хотят более спокойного отдыха без стресса и возможности провести время вместе. Именно сочетание этих ожиданий и является главным секретом удачной поездки для всей семьи, информирует Express.

Выяснилось, что 63% детей больше всего нравится возможность самостоятельно выбирать блюда на завтраке. Еще 58% мечтают о мороженом на обед, а 57% назвали одним из главных условий хорошего отдыха большое количество водных горок.

В то же время дети четко дали понять, чего не хотят видеть во время каникул. Для 39% худшей частью семейного отпуска стала скука, а 35% заявили, что им не нравятся "взрослые" занятия, которые не приносят радости.

По словам представителя Marriott International в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Эндрю Уотсона, дети не хотят сложных маршрутов и перегруженных планов. Им нужно веселье и качественное время с семьей. Именно поэтому хороший семейный отпуск – это не только о номере в отеле или наборе услуг, а о совместных воспоминаниях и комфорте для всех.

Исследование также показало, что четыре из десяти родителей признают: им сложно угодить всем членам семьи при планировании поездки. Возможно, именно поэтому 39% уже позволяют детям участвовать в выборе формата отдыха, а 72% вообще готовы доверить им планирование всего путешествия.

Среди любимых направлений детей лидирует Испания – ее выбрали 33% опрошенных. На втором месте оказалась Италия с 18%, а на третьем – Греция с 16%.

У родителей приоритеты несколько иные, хотя и не противоречат детским. Для 66% важнейшим является качественное совместное время с семьей, а 47% прежде всего мечтают об отдыхе без лишнего стресса.

Также опрос помог сформировать своеобразный список того, что дети считают идеальным отпуском.

На первом месте – большой бассейн с многочисленными водными горками, о котором мечтают 61% детей.

Для 47% важно, чтобы возле отеля был пляж, где можно плавать и строить замки из песка.

Еще 37% хотят больше спорта и активных игр.

36% не отказались бы от отдыха ближе к дому, но с бассейном.

31% назвали настоящей мечтой бассейн с пиратским кораблем и горками.

Итак, секрет идеального семейного отпуска оказался не таким уж сложным. Чтобы дети были счастливы, им не нужна безупречно расписанная программа – достаточно моря или бассейна, мороженого, свободы и веселья. А для родителей главное – меньше напряжения и больше настоящего совместного времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, с какого возраста стоит брать детей в отпуск.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.