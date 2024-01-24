К небу рукой подать: топ самых высоких небоскребов мира

Первые высотки в мире появились на рубеже XIX – XX веков. Прародителем современных небоскребом считается Дом домашнего страхования в Чикаго. Он имел всего 10 этажей. Но в то время дом поражал масштабами. В настоящее время такими параметрами никого не удивишь.

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Зато у нас выросли новые гиганты, о них и поговорим.

Бурж-Халифа, ОАЭ

В начале 2010 года в Объединенных Арабских Эмиратах появилась невероятная конструкция, высотой 828 метров. Но проект разрабатывался не для того, чтобы побить несколько рекордов. На самом деле его задумали, чтобы еще больше привлечь гостей и представить город как лучшее направление для путешествий. Туризм вносит основной вклад в экономику Эмиратов, и только 6% – нефтяная промышленность.

Несомненно, архитекторам удалось привлечь внимание к своему творению. Они постарались во славу. И не просто изрядно проработали внешний вид высотки, но и отнеслись серьезно к изготовлению всех деталей.

К примеру, внедрили систему сбора конденсата. Сооружение аккумулирует львиную долю воды, которую используют для снабжения фонтанов, полива растений и функционирования систем охлаждения. Благодаря новейшим технологиям ежегодно собирают около 40 миллионов литров жидкости. Это очень важно в условиях пустынного климата.

На территории небоскреба расположены гостиница, смотровые площадки, офисные помещения и даже жилые апартаменты. Ночью его подсвечивают тысячи огоньков, что придает ему еще больший шарм.

Токио Sky Tree, Токио, Япония

Токийское "небесное дерево" занимает второе место в топе мировых гигантов. Его высота со шпилем составляет 634 метра. Интересно, что инновации позволяли сделать башню с большим количеством этажей. К тому же ее возводили на два года позже дубайской. Так что побить рекорд возможность точно была. Но японцы выбрали символическое для себя число. Цифры "шесть", "три" и "четыре" вместе произносятся как "Мусаси". Именно так называли японскую столицу в древности.

Первоочередная задача постройки – передача цифрового и мобильного сигнала, а также всех навигационных систем. В середине, как и положено, есть смотровая площадка. Внизу расположен торгово-развлекательный центр, где можно весело провести время. Здесь найдутся забавы на любой возраст.

Небоскреб возводился с использованием ведущих технологий. Конструкторы уделили большое внимание сейсмостойкости, ведь жители Японии частенько испытывают подземные толчки. Поэтому для этого великана архитекторы разработали специальные поглотители колебаний. Токийское дерево не опасается землетрясений с низкой и даже средней амплитудой.

Шанхайская башня, Шанхай, Китай

Это сооружение всего на 2 метра ниже предыдущего. Но это не мешает ему бить мировые рекорды. Во-первых, оно наиболее экологично, а во-вторых, самое дорогое на всей Земле. Вы только представьте, ее бюджет перевалил за отметку в 2,5 миллиарда долларов. К примеру, на строительство Буржд-Халифа ушло в половину меньше.

Здание не только красивое, но и приносит пользу китайцам. Оно самостоятельно генерирует энергию, имеет свою разветвленную инфраструктуру и даже владеет транспортным узлом.

Смотровая площадка башни располагается на высоте 561,3 метра. Добраться до нее можно в считанные секунды. Архитекторы позаботились о посетителях и заказали проектирование самого быстрого лифта на планете в компании Mitsubishi.

Абрадж Аль-Бейт, Мекка, Саудовская Аравия

Это хоть и не самое высокое здание в мире, зато – самое большое по массе. А еще оно не одиноко возвышается среди других застроек, а имеет несколько "братьев и сестер" пониже. Это комплекс из небоскребов, в который входят Часовая Королевская Башня, Агар, Замзам, Кибла, Марва и Сафа.

Современный архитектурный ансамбль – "сверстник" Токийского небесного дерева. Его строительство завершилось в 2012 году. Он, как и остальные гиганты, может похвастаться своими достижениями. Например, его часы – настоящие великан. Ни в одном уголке на Земле вы не найдете такого чего-то подобного.

Внутри Абрадж Аль-Бейта расположены торговый пассаж, паркинг, конференц-залы, две вертолетные площадки и элитные апартаменты. Кстати, сам комплекс построен возле главной святыни ислама – мечети аль-Харам.

Международный финансовый центр Пинань, Гуандун, Китай.

Еще одна китайская многоэтажка, вошедшая в топ самых высоких сооружений в мире. Планировалось, что она превзойдет Шанхайскую башню и Токийское небесное дерево. Но в конечном итоге ее пришлось убавить. Конструкторы убрали шпиль, ведь оказалось, что он будет мешать авиации. Высота сооружения снизилась на 60 метров – с 660 до 600.

К строительству китайцы подошли со всей ответственностью. Даже останавливали работы, когда в 2013 году случайно выяснилось, что в процессе могли использовать некачественный бетон. Поэтому пришлось притормозить строительство небоскреба и протестировать образцы материала. И только после многих экспертиз к незавершенной красавице допустили прорабов и их подчиненных.

Эти сооружения вы должны увидеть своими глазами. По возможности посетите их.

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