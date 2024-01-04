Топ необычных домов Украины, которые стоит увидеть каждому

Путешествуя по миру, мы часто отправляемся к старинным архитектурным сооружениям. Согласитесь, они имеют какой-то особый шарм. Как магнит, они притягивают к себе и надолго очаровывают. Мы ходим вокруг, разглядывая каждый камешек или оконное стекло. И, конечно, много фотографируем, чтобы сохранить воспоминание о путешествии.

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Но есть современные дома, которые тоже достойны нашего внимания. И находятся они не где-то далеко за границей, а на территории нашего государства. Сегодня у вас есть отличная возможность составить необычный маршрут для следующего тура. Куда отправиться на этот раз – читайте дальше.

Перевернутый дом (Ивано-Франковщина)

Начнем с сооружения, которое находится в селе Поляница в Ивано-Франковской области. Его можно посетить по дороге к горнолыжному курорту Буковель. Это первый дом "вверх дном", появившийся в Украине. После его сооружения на территории нашего государства построили еще несколько таких избушек. В общей сложности их не больше 10.

Этот дом строили всего 45 дней. Но не беспокойтесь, он крепкий и безопасный для посетителей. Архитекторы использовали специальную каркасную технологию.

Снаружи сооружение кажется маленьким и даже совсем крохотным. Но на самом деле это совсем не так. В действительности его площадь составляет 85 квадратных метров. Будьте готовы, что вид фасада в первые минуты собьет вас с толку. Только представьте: здание стоит на крыше, а фундамент возвышается сверху.

Внутри только одна комната. Вся мебель и декор размещается на потолке. Так что эффектные фотографии гарантированы.

Дом с химерами (Волынь)

Это сооружение еще известно под названием дом Николая Голованя. При жизни скульптор превратил собственное жилье в архитектурный объект. Ему удалось соединить несочетаемые вещи. Кажется, что дом возводился несколько веков подряд, ведь здесь расположены скульптуры в стилях барокко, ренессанс, античность, готика. Всего жилище создателя украшают более 500 статуй.

Сама же застройка похожа на средневековый замок. Интерьер помещения ничем не хуже экстерьера. Здесь также на каждом шагу будут встречаться необычные каменные фигуры. Находится эта достопримечательность на берегу реки Стырь, протекающий через территорию заповедника "Старый Луцк".

Дом-кроссворд (Львовщина)

Первоочередной проект многоквартирного дома не имел ничего общего с его сегодняшним видом. Он должен был стать еще одним серым кардиналом, таким же, как и сотни других высоток. Но в последний момент архитектор решил придать нотку оригинальности. И, согласитесь, у него это вышло. Здание даже попало в топ самых необычных сооружений Европы. А это, на минуточку, уже стоит нашего уважения и, конечно же, внимания.

Кстати, это не просто муляж шарады. Кроссворд настоящий. Как только объект появился на свет, начали распространять буклеты с вопросами. Ответы можно было посмотреть ночью, когда включалась подсветка стены. В этот момент скрытые буквы, нанесенные специальной краской, вырисовывались в ячейках. Сейчас, к сожалению, освещение не работает. Но даже без него многоэтажка не утратила своей уникальности.

Дом-стена (Одесская область)

На первый взгляд, это обычное сооружение, имеющее трапецеидальную форму. Но если посмотреть под определенным углом, дом превращается в плоскую изгородь, имеющую окна. Оптическая иллюзия создается благодаря боковым кладкам, расположенным под острым углом. Пока неизвестно, почему авторы проекта приняли решение возводить жилищную конструкцию в таких очертаниях.

Внутри вас ждет настоящее сокровище. До сегодняшнего дня в идеальном состоянии сохранилась мраморная лестница, лепнина и кованые перила. Конечно, не без помощи жителей. Они стараются, чтобы каждый уголок фасада своевременно подлежал реставрации.

Дом-волна (Одесская область)

Когда будете ехать в Одессу, не забудьте навестить еще один причудливый дом. Кажется, что его создала волшебная фея, которая просто обожала зефир. Это не архитектурное достояние, а частная дача, потому доступ к ней закрыт. Но полюбоваться диковинкой возможность все-таки есть. С пляжа "Чайка" здание видно, как на ладони.

Вокруг застройки витает множество тайн. До сих пор неизвестно, кому именно принадлежит жилье и даже нет точных данных, когда его построили. Первые упоминания датируются 2008 годом. Возможно, именно в этот период на свет появился такой необычный красавец.

Дом "Барселона" (Днепровщина)

Еще один дом, владелец которого неизвестен. Он располагается среди людной улицы. Поэтому у владельцев нет никакого шанса, чтобы их дом обходили стороной. Особенно это касается туристов, ведь жители Днепра уже привыкли к необычной постройке и успели сделать множество фотографий рядом.

Сооружение напоминает работы известного испанского архитектора Антонио Гауди. Так что поклонникам его творчества теперь не обязательно ехать в Барселону. Есть место, где можно полюбоваться похожим зданием на территории нашей земли.

Разбавьте свою поездку по этим необычным локациям. Мы уверены, вы будете поражены увиденным.

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