Забудьте о тесных футболках: какую одежду не стоит надевать в самолет

Одежду для перелета многие выбирают на скорую руку, ориентируясь только на погоду или внешний вид. Но на самом деле то, в чем вы летите, может влиять не только на комфорт, но и на самочувствие во время полета.

Бортпроводники советуют обращать внимание на практичность вещей в случае непредвиденных ситуаций. Именно поэтому некоторые популярные элементы гардероба лучше все же оставить дома, информирует издание The Sun.

Американская бортпроводница Андреа Фишбах напомнила пассажирам, что не вся одежда одинаково подходит для перелетов. По ее словам, некоторые вещи могут быть неудобными во время полета, а отдельные – даже нежелательными с точки зрения безопасности.

Прежде всего она советует избегать слишком обтягивающей одежды, в частности узких джинсов и других вещей, которые сдавливают тело. Фишбах объясняет, что в самолете лучше выбирать максимально комфортную одежду, чтобы уменьшить риск судорог, отеков и других неприятных последствий после длительного сидения.

Это связано с тем, что из-за нехватки движения, долгого пребывания в сидячем положении и тесной одежды может ухудшаться кровообращение. В таких случаях возрастает риск тромбоза глубоких вен. Чтобы уменьшить эту опасность, она советует носить свободную одежду, двигаться в кресле и, когда это разрешено, вставать и немного прохаживаться по салону.

Отдельно бортпроводница рекомендует брюки на резинке, которые могут быть более удобными во время полета. Это особенно актуально для тех, кто сталкивается со вздутием живота в дороге, ведь такая одежда меньше давит и легче переносится во время длительного перелета.

Впрочем, по словам Фишбах, важен не только комфорт. Она также предостерегает пассажиров от некоторых вещей, которые могут стать проблемными в случае чрезвычайной ситуации на борту. В частности, не стоит надевать одежду с длинной бахромой или вещи из легковоспламеняющихся материалов.

Она отмечает, что длинная бахрома может быть опасной, если на борту возникнет пожар. Кроме того, ее настораживают ткани, которые при сильном нагревании могут плавиться. Даже если подобные ситуации случаются крайне редко, в вопросе безопасности такие детали тоже имеют значение.

По этой же причине бортпроводница не советует лететь в обычной футболке, особенно если она не прикрывает руки. По ее словам, в случае эвакуации пассажирам может понадобиться спускаться по аварийному надувному трапу, а это довольно болезненный и далеко не мягкий процесс.

Фишбах рассказала, что еще с детства придерживается правила, которому научила ее мать: во время перелета тело должно быть максимально прикрыто. Она отмечает, что чем больше кожи закрыто одеждой, тем лучшую защиту имеет человек в случае экстренной эвакуации.

Именно поэтому вместо тесных футболок и слишком открытой одежды она советует выбирать вещи с длинными рукавами или многослойные сочетания, а также брюки. Такая одежда может быть не только удобнее во время полета, но и практичнее, если обстоятельства вдруг потребуют быстрой эвакуации.

Итак, идеальная одежда для самолета –та, что позволяет свободно сидеть, двигаться и чувствовать себя защищенно. И хотя серьезные инциденты на борту случаются очень редко, правильный выбор одежды все равно может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему не стоит надевать в самолет черные носки.

