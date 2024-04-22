Исследуем Галицию: топ мест, где стоит побывать этой весной

Этот живописный регион известен далеко за пределами нашего государства. Одна его часть находится на территории современной Польши, другая – в Украине. В настоящее время это Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Какие локации посетить на Галичине – читайте дальше.

Крилос, Ивано-Франковская область

Небольшое поселение считается древней столицей Галицко-Волынского княжества. Именно здесь расположены самые выдающиеся памятки того времени, которые вместе объединяются в заповедник "Древний Галич". Это настоящий музей под открытым небом. Здесь можно увидеть старинный замок, многочисленные святыни и выставочный зал.

При въезде в село, в урочище Качанов, путешественников встречает одинокий курган. Первые упоминания о нем датируются XIII веком. Действия в летописи описываются как противоборство бояр и местных обитателей. Большинство историков считают, что здесь похоронен основатель города. К этому мнению склонялся и Михаил Грушевский.

Первое, что нужно сделать каждому путнику, подняться на гору, где находится церковь Успения. Возле нее сохранен фундамент Успенского собора. Кстати, в то время молельня уступала размерами только Софии Киевской. Далее сходите в музей. Он расположен недалеко от предыдущей локации.

Также пройдитесь к разрушенной крепости. Сейчас ее пытаются отреставрировать, как в свое время отстраивали стертые с лица земли Батурин и Чигирин.

Урич, Львовщина

Неприметное поселение Львовской области стало известным благодаря скальной твердыне Тустань. Когда-то оборонное сооружение защищало границы Киевской Руси, впоследствии охраняло важные торговые пути Галицко-Волынского княжества. К сожалению, укрепление не уцелело до наших дней. Хотя после набега Золотой Орды его восстановил польский король Казимир Великий.

Интересно то, что деревянные блоки буквально врубали в каменные глыбы. На территории, где раньше возвышался форпост, укрылось множество уникальных артефактов: от посуды до оружия. В 1997 украинцы собрали исторические экспонаты и открыли музей, который находится в поселке.

Кстати, в поселении есть еще один выставочный зал — "Дом в Глубоком". Он расположен в аутентичном бойковском доме. Здесь представлены вещи обихода сельских жителей, их фотографии и даже воспоминания в записях.

В северной части Урича построен традиционный галицкий храм — церковь Святого Николая. Святыню возвели на месте старого собора. Фундамент заложили из камня, а основу сделали деревянным. Прошло уже более 100 лет, а она все еще выглядит как новая.

Борщев, Тернопольщина

Вкусное название у многих путешественников ассоциируется с украинским национальным блюдом. Да и неудивительно. Правда, точно неизвестно, почему поселок получил такое "имя". По легенде, во время татарского набега местные схватили одного из захватчиков и утопили в борще.

У поселения интересная история. Его даже посещал Олекса Довбуш, который ворвался в барские палаты и поквитался с палачом народа. А еще здесь когда-то действовали частная адвокатская канцелярия, читальня "Просвиты" и театр Леся Курбаса.

Советуем сходить к Замковой башне, которую еще несколько столетий назад переоборудовали в колокольню костела. Раньше на этой территории стояла крепость. Она имела хорошее укрепление, но пала перед турецкой армией. Через некоторое время ее перестроили во дворец. Но, к сожалению, и ему не удалось уцелеть.

Посетите краеведческий музей. Здесь представлены знаменитые борщевские вышиванки, а также лучшие работы Левицкого и Гнездовского. И обязательно зайдите в Успенскую церковь. Здесь сохранилась копия чудотворной иконы Борщевской Богоматери.

Галицкий национальный парк

Исследуя Галицию, невозможно обойти стороной ее жемчужину. Заповедник раскинулся вдоль Днестра и охватывает лесные урочища, геологические образования, водно-болотные угодья и участки лугово-степной растительности. Это дом многих представителей флоры и фауны, занесенных в Красную и Зеленую книги Украины.

Например, здесь можно встретить кукушкины ботиночки, лилию лесную, любку двулистную и даже редчайшую орхидею нашей страны — офрис пчелоносный. Не поленитесь и зайдите в глубину леса, там укрылось глубоководное карстовое озеро Симлин.

На территории парка работает центр реабилитации животных. Здесь лечат и ухаживают за покалеченными представителями фауны. А еще здесь функционирует музей "Природа земли Галицкой".

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