Идеальна для сити-брейка: туристам посоветовали недооцененную балканскую столицу

Путешествия по Европе все чаще заставляют туристов считать расходы. Классические направления остаются популярными, но в то же время становятся дороже и перегруженными.

Видео дня

Именно поэтому все большее внимание привлекают города, которые предлагают аутентичность, комфорт и доступные цены. В 2026 году эксперты советуют обратить внимание на Балканы.

Планируя бюджетное путешествие, обычно ищут дешевое жилье, недорогие кафе и стараются избегать пиковых сезонов. Впрочем, самый эффективный способ сэкономить – выбирать города, которые еще не стали массовыми туристическими магнитами. Именно поэтому вместо Рима, Амстердама или Барселоны специалисты советуют обратиться к менее раскрученным, но не менее интересным направлениям.

Аналитики проанализировали европейские города по ценам на проживание, еду и напитки, а также по транспортной доступности. Результат оказался довольно неожиданным.

По данным исследования, самым выгодным городом для короткого путешествия в 2026 году стало Сараево. В столице Боснии и Герцеговины можно найти пиво по цене около 2,30 евро, а ночь в помещении посуточной аренды обойдется примерно в 40 евро. Для европейских столиц это чрезвычайно конкурентные показатели.

Город расположен среди зеленых Динарских Альп и разделен рекой Миляцка, что придает ему выразительный ландшафтный характер. Сараево сочетает османское, австро-венгерское и балканское наследие, создавая уникальную атмосферу без туристической суеты.

Сараево не требует больших затрат, чтобы произвести впечатление. Путешественникам советуют начать с крытого рынка Градска тржница Маркале, где можно попробовать бурек – традиционную слоеную выпечку с начинкой. Кофе по-боснийски в местных кофейнях стоит недорого, а атмосферные заведения позволяют почувствовать ритм города без спешки.

В отличие от многих популярных направлений, здесь почти нет давления на туриста "тратить больше". Прогулки по старым улицам, бесплатные пешеходные экскурсии и знаковые локации, в частности Латинский мост, доступны каждому.

Эксперты советуют планировать путешествие на август. Именно в этот период город принимает Сараевский кинофестиваль – одно из важнейших кинособытий Юго-Восточной Европы.

Самые дешевые городские направления Европы по версии Time Out:

Сараево, Босния и Герцеговина; Тирана, Албания; Галл, Великобритания; Мишкольц, Венгрия; Загреб, Хорватия.

OBOZ.UA предлагает узнать, чем туристов привлекает Эстония.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.