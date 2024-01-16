'Хочу лета': зимний отдых в Мексике

В Украину только пришла настоящая зима, так что до теплых дней еще ой как далеко. Если уже нет сил терпеть эти серые и хмурые виды за окном, советуем планировать путешествие в солнечные края. В этот период большой популярностью пользуется Мексика.

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Какие курорты заслуживают вашего внимания – читайте ниже!

Канкун

Самое популярное место среди туристов. Это настоящий райский уголок, где днем можно загорать на набережной, а вечером наслаждаться веселыми вечеринками. Здесь вас ожидают невероятные чистые пляжи с белым песком, прекрасные коралловые рифы и тихие лагуны. По желанию здесь можно позаниматься дайвингом, серфингом, яхтингом и отправиться на экскурсию по побережью.

В период, когда солнышко очень припекает, мы рекомендуем не рисковать здоровьем, а знакомиться с историческими достопримечательностями края. Так вы сможете получить безопасный загар и побывать в самых посещаемых туристических локациях.

Первое, куда стоит съездить каждому путешественнику, это древнее поселение Чичен-Ица. Когда-то это был центр цивилизации Мая. Со временем множество прекрасных застроек известного нам народа было уничтожено. Но некоторым все же удалось дойти до наших дней. Сейчас здесь можно полюбоваться уцелевшей пирамидой Кукулькана или поплыть на Остров Женщин. Чтобы поездка была максимально познавательной, лучше заказывать экскурсию. Гид проведет вас к наиболее важным достопримечательностям.

Если хочется с головой нырнуть в мексиканскую культуру, то непременно направляйтесь к Мериде, манящей путешественников своей колониальной архитектурой. Здесь находится много аутентичных ресторанов и заведений, позволяющих почувствовать вкус настоящей национальной кухни. Рецепты блюд хранятся в строжайшей тайне и держатся за семью замками.

Акапулько

Были в Канкуне? Тогда отправляйтесь в другой не менее популярный город. Этот курорт по праву считается ночной столицей Мексики. Жизнь начинает здесь кипеть после заката. Ночью здесь настоящий Вегас. Как только темнеет, открываются казино, клубы и бары.

Любителям активного досуга и водных видов спорта рекомендуем побывать на набережной Кондес. Здесь можно освоить виндсерфинг, прокатиться на водных лыжах или арендовать яхту для прогулки по побережью. Если хочется только загорать и не спеша потягивать коктейли через трубочку, лучше выбирать пляжи Револькадеро или Калетон.

Тем, кто в каждом путешествии пытается узнать как можно больше об истории региона, непременно стоит съездить в крепость Сан-Диего, Кафедральный собор и замок Лас-Брисас. Знакомство с подводным миром лучше начинать с прогулки на катере со стеклянным дном. Такой кораблик курсирует к острову Рокета. Обязательно закажите такую экскурсию.

Ривьера-Майя

Еще один популярный курорт, который нельзя обходить туристам. Здесь гармонично сочетается два вида отдыха: спокойный и активный. Здесь, как и в Канкуне, располагается множество достопримечательностей, оставшихся от индейских племен и ацтеков. И одновременно природа наградила местность белоснежными песками, лагунами и прекрасными пейзажами.

Это край легенд и мифов. Это смесь романтического путешествия и приключений, ожидающих в недрах флоры. Хотите заниматься дайвингом? Пожалуйста, есть такая возможность. Хотите понежиться на солнышке? Никто не запрещает! Мечтаете на мгновение превратиться в археолога? Не вопрос! Отправляйтесь в Паленке или Вальядолид. А если нуждаетесь окунуться в мир авантюр, отправляйтесь к Эк-Балам, славящимся своими велосипедными туристическими маршрутами.

Также рекомендуем съездить в Шкарет – самый известный экологический парк, где можно поплавать по подземной реке, посетить черепаховую ферму, центр бабочек и музей-аквариум.

Кабо-Сан-Лукас

Это относительно молодой курорт, ориентированный на активный отдых. Это место обожают дайверы, ведь здесь хорошо развито подводное плавание. Можно погрузиться самостоятельно, или же записаться на экскурсию на опускаемой под воду субмарине. А также здесь предлагают прокатиться на яхте, чтобы полюбоваться голубой поверхностью и заказать прогулку на водном парашюте, чтобы рассмотреть все виды с высоты птичьего полета.

А еще здесь проводят соревнования по спортивной рыбалке. В водоемах Тихого океана и моря Кортеса водятся самые разные морские жители. Среди них: тунец, золотистая макрель, марлин и т.д.

Косумель

Хотя береговая линия этого острова занимает всего 3% от площади, туристам здесь отдыхается ничем не хуже, чем на больших курортах. Почти вся территории Косумеля отведена под Национальный парк, куда следует отправиться уже в первые дни отдыха. Мы рекомендуем исследовать джунгли с помощью пеших прогулок, но если вы не фанат долгих походов, лучше приобрести билет на экскурсионный транспорт.

Посетите Сан-Мигель, а именно его культурный центр, где находится множество экспозиций, посвященных индейцам мая. Также здесь собраны коллекции геологических экспонатов, археологических артефактов и разнообразных находок.

Стоит отметить, что любителям классического пляжного отдыха здесь может быть некомфортно. Ведь почти все набережные каменистые. Песчаных уголков для уединения нет, есть лишь несколько обустроенных лаундж-зон, где можно отдохнуть за небольшую плату.

Мексика – отличная страна, охотно принимающая туристов в любое время года. Но лучшим периодом для каникул считается время с января по апрель. Так что не откладывайте поездку на потом. Купите билеты уже сейчас и наслаждайтесь отпуском.

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