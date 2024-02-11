Государства-крохи: достопримечательности самых маленьких стран мира

Объехать за несколько дней Польшу, Швейцарию или Германию просто невозможно, как бы мы этого ни хотели. Однако есть такие места, которые можно изучить в течение уик-энда. Делимся с вами такими локациями.

Науру

Эта кроха расположена на юге Тихого океана. Ее площадь составляет всего-навсего 21,3 квадратных километра. А на самом острове проживает менее 9 тысяч человек. По сравнению с этими "малышами" даже Лихтенштейн кажется гигантом.

Науру – это государство контрастов и утраченных традиций. Кстати, здесь достаточно дорого, однако знаменитости точно не выберут это направление для отдыха. Дело в том, что здесь опасно для туристов. Когда-то страна была очень богатой, но из-за целой массы обстоятельств все изменилось.

Около 100 лет назад на территории Наура обнаружили фосфаты. Мировые лидеры начали активно их добывать, а когда полезные ископаемые закончились, собрали чемоданы и бросились прочь. Вот так самый богатый остров в мгновение ока стал бедным. О былой "славе" напоминает лишь рельеф, усыпанный глубокими ямами.

Несмотря на все, здесь стоит побывать, чтобы понежиться на солнышке, покупаться в теплой водичке и погулять по экзотическим лесам.

Ватикан

Единственный город-государство в мире. Но, несмотря на свои размеры, о нем знают в каждом уголке планеты. И не удивительно, ведь такую концентрацию достопримечательностей в одном месте вы нигде больше не встретите.

Начинать знакомство с Ватиканом нужно с Площади Святого Петра. В самом центре находится Египетский обелиск высотой 35 метров. Колонна выполнена из розового гранита и украшена золотым шаром. Поговаривают, что именно в ней спрятаны останки известного древнеримского правителя Юлия Цезаря.

По периметру площади расположены два фонтана: Модерно и Бернини, идеально вписывающиеся в архитектурный ансамбль. Еще одна достопримечательность – Собор Святого Петра. Это самый большой христианский храм Европы. Над святыней работало множество знаменитых архитекторов. А купол воспроизвел сам Микеланджело. На эту красоту у знаменитого скульптора ушло более 18-ти лет. Также художник разукрасил Сикстинскую капеллу, которая находится совсем недалеко от этой молитвы.

Федерация Сент-Китс и Невис

В восточной части Карибского бассейна размещается это маленькое государство. В ее владениях всего два острова, но возможностей для отдыха здесь немало. Здесь можно заниматься серфингом, кататься на яхте, вволю нырять с аквалангом, рыбачить...

Это еще не все. Даже любителям истории здесь есть, чем заняться. К примеру, ходить по музеям. Не поверите, их здесь предостаточно. Советуем пройтись по старым улочкам, где одна перед другой кичатся здания, построенные в георгианском стиле. Их построили еще в XVIII-XIX веках.

Сан-Марино

Еще одно крошечное государство, имеющее самое маленькое население в Европе. В то же время оно является одной из самых богатых стран мира.

Это самое старое независимое государство. Здесь была принята конституция еще в 1600 году. Поэтому сюда стоит ехать, чтобы с головой нырнуть в историю, традиции и культуру. Этой республике действительно есть, что рассказать и показать. Здесь даже остались достопримечательности с 301 года.

По периметру территории республики простираются километровые стены, когда-то защищавшие здешних жителей от врагов. Также здесь построены три крепости, стоящие на скалах. Цитадель Честа ныне превращена в Музей старинного оружия. Гуаита когда-то служила тюрьмой, сейчас внутри нее расположены выставочные залы. Монтале ныне закрыто, но рядом гулять никто не запрещает. Тем более, чуть ниже находится красивейшая церковь страны – Базилика Сан-Марино.

Маленькие государства богаты историческими достопримечательностями и местами для хорошего отдыха. Убедитесь в этом самостоятельно. Берите билеты и отправляйтесь в страну, которая больше всего впала вам в душу.

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