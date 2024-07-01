Города Европы, где вечеринки не утихают ни на мгновение

Танцы до рассвета, море улыбок и драйва, куда поехать развлечься – рассказываем ниже.

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Ибица, Испания

Остров, где стираются границы. Здесь царит атмосфера раскрепощенности и вольности. Кстати, встретить можно кого угодно: от остановившихся в роскошных отелях мировых звезд до молодежи, которая гуляет до утра. А еще пенсионеров, стремящихся снова почувствовать себя молодыми. Туристам предлагают развлечения на любой вкус и бюджет.

Тусовочными местами архипелага считают Сан-Антонио и Ивиса. Самый известный клуб Amnesia работает с 1976 года. Чтобы провожать закат и встречать восход, направляйтесь на вечеринку в Destino или Eden. Для тех, кто хочет попробовать что-нибудь необычное, советуем пойти на дискотеку на лодках.

После бурной ночи можно отдохнуть на одном из пляжей. Живописные виды открываются на D'Alt Vila. На Лас Салинас можно прогуляться по берегу вдоль соснового леса. Днем рекомендуем заняться дайвингом или виндсерфингом. А еще посетить Старый город с историческими крепостями, старинными домами и улочками.

Айя-Напа, Кипр

Курорт называют "второй Ибицей". Здесь всю ночь непрерывно веселятся туристы и местные жители. Чтобы побывать в нескольких местах, рекомендуем поехать в клубный квартал. Здесь расположено множество развлекательных заведений. Ищете самые лучшие тематические вечеринки? Тогда посетите Starskys. Любите большие порции коктейлей? Вас будут ждать в баре Crazy Frog. Здесь не только вкусные напитки, но и зажигательные аниматоры.

Кстати, пляжи Айя-Напы имеют отличие Голубой флаг. Светлый песок, бирюзовое море и пологий спуск найдете на Nissi Beach. Любители активного отдыха выбирают серфинг, катание на катамаране, гидроцикле или яхте. Обязательно посетите скальные гробницы Makronissos. Пещерный комплекс существовал еще во времена Древней Греции. Здесь размещалось место массовых подземных захоронений.

Будапешт, Венгрия

Столица известна культурными и историческими достопримечательностями. Однако у нее есть чем удивлять туристов. К примеру, в древних купальнях устраивают вечеринки. Каждые выходные с июня по сентябрь Сеченский источник превращается в ночной SPA-клуб. Здесь подсвечивается лазерами вода, играет современная электронная музыка и готовят авторские напитки.

Во время прогулки рекомендуем пойти на Рыбацкий бастион. Здесь открывается самый красивый вид на Дунай и Пешт. А еще остров-парк Маргит является излюбленной локацией местных жителей. На территории находятся термальные бассейны, музыкальный фонтан, аквапарк и минизоопарк.

Риччоне, Италия

Курортный городок славится дискотеками в стиле 80-х. Их можно найти на Byblos, Villa delle Rose и Peter Pan. А за международными хитами идите на вечеринку Cocoricò. Потанцевать под латиноамериканские мелодии можно в Palaco de la Salsa. Кстати, после ночных развлечений туристы часто отправляются на шоппинг. Здесь можно найти новинки от Armani, Trussardi или D&G.

Устали от тусовок? Тогда отправляйтесь на один из живописных песчаных пляжей, посетите аквапарк Aquafan или дельфинарий в Римини. Обязательно пойдите в местную художественную галерею, где хранится большая коллекция произведений искусства.

Херсониссос, Греция

Здесь находятся множество развлекательных заведений. Самым престижным считается Status, а хиты 80-х звучат в Camelot Club. Вкусные напитки предлагают в Temple и Saloon Cafe. Также можно отдохнуть на известных побережьях Drepanos и Star Beach. Во время прогулки по городу советуем посетить Римский порт и античный театр Диониса. Он самый древний в мире. Раньше здесь проводились торжественные празднования.

Сен-Тропе, Франция

Самый модный курорт Лазурного берега. Роскошный клуб Les Caves du Roy находится в отеле Byblos. Имейте в виду, цены здесь соответствующие. За один коктейль придется отдать от €50, а за бутылку шампанского от €500. Большую танцплощадку найдете в VIP Room. Кстати, днем здесь работает ресторан средиземноморской кухни.

Обязательно посетите Музей бабочек. Здесь собрали более 20 тысяч видов этих насекомых. А еще пойдите в крепость Сен-Тропе. Когда-то она служила фортификационной постройкой.

Миконос, Греция

Остров, который никогда не спит. Некоторые заведения входят в ТОП-10 лучших дискотек мира. К примеру, Cavo Paradiso, располагающийся прямо на краю скалы. Здесь можно встретить известных актеров, музыкантов и спортсменов. Мировая элита отдыхает в Remezzo. Клуб был открыт еще в 1967 году. Лучшие диджеи и танцоры выступают в Space Mykonos Xperience. Имейте в виду, что лучше заказать столик заранее.

Советуем посетить визитную карточку острова – ветряные мельницы. Их выстроили еще в XVII веке. Раньше их насчитывалось 28, сейчас осталось 7. А еще Маленькую Венецию, известную белыми маленькими домиками разной формы.

Собирайте чемоданы и готовьтесь к незабываемой вечеринке!

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