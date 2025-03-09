Город, который влюбляет с первого взгляда: лучшие места Неаполя

Узкие улочки, хранящие тайны древнего королевства, аромат свежеиспеченной "Маргариты", который манит из каждого уголка, и невероятная энергетика, заставляющая сердце биться быстрее. Сегодня рассказываем о городе, который не оставит равнодушным ни одного туриста. Что же стоит посмотреть во время прогулки по Неаполю – читайте ниже.

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Галерея Умберто I

Располагается через дорогу от оперного театра Сан-Карло. Высокое крестообразное сооружение со стеклянным куполом построили в период с 1887 по 1891 годы.

Аттракцию создали с целью объединить коммерческие площади с магазинами и кафе с личными апартаментами, размещенными на третьем этаже.

Кстати, покрытие двух улочек украшено мозаикой со знаками зодиака.

Королевский дворец

В XVI веке его заложили по инициативе вицекороля Неаполя Фернандо Руиса де Кастро для правителя Испании Филиппа III, который так и не прибыл.

Для строительства сооружения выбрали это место из-за его близкого расположения к порту. Это позволяло быстро скрыться из города в случае беспорядков.

Впоследствии здесь разместили Национальную библиотеку, где сегодня хранятся античные свитки, найденные во время раскопок в древнеримском городе Геркуланум.

Замок Кастель-дель-Ово

Располагается в Неаполитанском заливе. Ранее это место было уединенным островом, который со временем соединили с Неаполем узкой дамбой.

Существует легенда о римском поэте Вергилии, который в средневековье считался колдуном и предсказателем. По преданию, он замуровал магическое яйцо в основу замка, и если оно когда-нибудь разобьется, то крепость ждет разрушение, а город – катастрофа.

Сегодня рядом с аттракцией находятся пристань для яхт и рестораны. Внутри строения располагаются здания, где часто проводятся выставки и другие мероприятия.

Национальный археологический музей Неаполя

Один из лучших в Италии. Здесь хранится ценная коллекция артефактов Древнего Рима.

Когда-то на месте здания находилось кладбище. В 1585 году его снесли и заложили казармы для отряда кавалеристов. Со временем строение приспособили под Неаполитанский университет, а позже – под музейное учреждение.

Путешественники могут посмотреть мозаики и фрески, которые украшали дома и виллы в Помпеях и Геркулануме. А также увидеть египетские древности, в частности мумии, саркофаги, статуи богов и фараонов, предметы, связанные с погребальным культом.

Замок Кастель-Нуово

Возведение сооружения началось в 1279 году по приказу короля Карла I Анжуйского под руководством французских военных инженеров.

Замок, выдержавший многочисленные войны и битвы, выполнял функцию не только надежной крепости города, но и являлся важным центром политической жизни. В XX веке его официально признали историческим памятником Неаполя. Однако до 2006-го в его стенах продолжал работать городской совет.

Площадь Пьяцца-дель-Пополо

Во времена Римской империи здесь проходила Фламиниева дорога, соединявшая Рим с северными регионами Италии.

Современный вид локация приобрела в XIX веке благодаря архитектору Джузеппе Валадье. Он спроектировал площадь в форме эллипса, окруженную двумя симметричными церквями-близнецами.

В центре площади возвышается 36-метровый обелиск, который когда-то был вывезен из Египта по приказу императора Августа.

Вулкан Везувий

Высота огненной горы составляет около 1277 метров. В 79 году нашей эры во время извержения он уничтожил римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии.

Сегодня он считается одним из самых опасных в мире. Последний выброс лавы произошел в 1944-м.

Туристы часто прогуливаются на склонах вулкана и даже поднимаются к самому кратеру. А у его подножия оборудовали площадку для парковки автомобилей.

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