Путешествуем по местам Европы, где проходили съёмки известных кинофильмов

Мечтали ли вы когда-нибудь оказаться на месте любимых киногероев? Пройтись по улочкам, где гуляла Дафна Бриджертон, побывать во дворце королевы Дейнерис из "Игры престолов". Или просто ощутить атмосферу, царившую на съемочной площадке фильма, который вы смотрите снова и снова? Сегодня рассказываем об уникальных локациях популярных кинолент, куда может отправиться каждый турист.

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Замок Кантакузино, Румыния

Находится в Будапеште в районе Замора на месте старого охотничьего дома. Семья Кантакузино часто останавливалась здесь по дороге в Брашов.

Здание построили в 1911 году по проекту архитектора Григоре Серчеза. Сначала оно использовалось в качестве летней резиденции, а позже - санатория Министерства внутренних дел.

Туристы могут посмотреть настенные росписи венецианских художников, витражи из муранского стекла, римскую мозаику, бронзовую фурнитуру с орнаментом и двенадцать портретов членов семьи.

Особенно популярным замок стал после съемок сериала "Wednesday" от Netflix, где он был использован в качестве места съемок для академии Невермор, учебного заведения, которое посещала главная героиня сериала.

Гора Снайфедльсйёкюдль, Исландия

Располагается в Национальном парке Snæfellsjökull на высоте 1446 метров над уровнем моря. Ее значительную часть покрывает ледник.

Вершина считается одной из самых известных в стране. Она стала популярной благодаря роману Жюля Верна "Путешествие в центр Земли" (1864). В книге гора служит входом в фантастический подземный мир.

Кроме литературной славы, ледник Снайфедльсйёкюдль окутан верованиями и легендами о пришельцах, хотя ни одна из этих гипотез не имеет научного подтверждения.

Виадук Гленфиннан, Шотландия

Находится в области Хайленд. Конструкцию построили в 1898 году.

Сооружение состоит из двенадцати арок и простирается более чем на 380 метров.

Железная дорога обслуживается пассажирскими поездами компании ScotRail, курсирующими между Глазго-Куин-Стрит и Маллейгом. Летом особенно популярен туристический поезд "Якобит". Этот маршрут проходит через живописные места Шотландии.

Аттракцию часто можно увидеть в фильме "Гарри Поттер". Она исполняла роль Хогвартс-экспресса в магической школе Хогвартса.

Дворец Диоклетиана, Хорватия

Находится в городе Сплит. Здание построил римский император, правивший с 284 по 305 годы нашей эры. В 1979 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сооружение спроектировали по принципу военного лагеря. Его площадь составляет 3 гектара.

Архитектурный ансамбль имел внешние стены с башнями и воротами, которые выполняли роль крепости. Внутри размещались казармы, склады, четырехколонный храм и мавзолей Диоклетиана. Водоснабжение осуществляли с помощью акведука.

Подвалы дворца, благодаря своей уникальной архитектуре, стали местом съемок сериала "Игра престолов". В частности, они служили подземельем для драконов Дейнерис Таргариен.

Королевский полумесяц, Англия

Располагается в городе Бат. Известный жилой комплекс спроектировал архитектор Джон Вуд-младший.

Здесь построили около 30 домов. Строительство продолжалось с 1767 по 1774 годы. Аттракцию считают образцом георгианской архитектуры в Великобритании.

Хотя на протяжении веков внутренняя отделка сооружений изменялась, внешний вид почти не претерпел трансформаций. В настоящее время в здании располагаются гостиница, музей, офисы и жилые квартиры.

Здесь снимали кадры внешнего вида дома Фезерингтона в кинокартине "Бриджертоны".

Лувр, Франция

Находится на правом берегу Сены в Париже. Один из крупнейших музеев мира открыли в 1793 году.

Здесь хранится более 380 тысяч экспонатов.

В XV веке крепость служила резиденцией французского короля Карла V, основавшего там библиотеку. Через некоторое время архитектор Пьер Леско заложил на этом месте дворец в стиле ренессанс.

Многие ключевые сцены кинокартины "Код да Винчи", в частности те, что связаны с поисками разгадок тайн, происходят здесь, у стеклянной пирамиды и Моны Лизы Леонардо да Винчи.

Почувствуйте себя героем любимого фильма! Теперь вы знаете, где это можно сделать!

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