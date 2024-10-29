Готовимся к горнолыжному сезону: что стоит приобрести туристам

Сезон зимних развлечений уже близок. Чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно на склонах, нужно соблюдать некоторые правила. Подготовили для вас подробный список всего необходимого для удобного катания. Что же стоит взять с собой в путешествие — рассказываем ниже.

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Снаряжение

Трекинговые палки нужно выбирать соответствующей длины. Обычно их высота равна расстоянию от пола до подмышки.

Шлем защитит голову от травм.

Очки сохранят глаза от солнца, ветра и снега. Лучше приобрести с поляризационными линзами. Они обеспечивают безупречную видимость.

Наколенники, налокотники смягчают ушибы при падении.

Возьмите небольшой рюкзак для вещей. А еще транспортировочные чехлы, отвертки и мультитул.

Одежда: тепло и функционально

Ботинки должны плотно фиксировать ногу, но не сдавливать ее. Обязательно примерьте обувь со спортивным инвентарем, который вы планируете использовать. Также рекомендуем проверить исправность крепления и посадки.

Термобелье отводит влагу от тела и сохраняет его сухим.

Мембранная куртка и брюки защищают от ветра, снега и дождя. А еще они обеспечивают хорошую вентиляцию.

Перчатки берите водонепроницаемые с теплой подкладкой.

Специальные горнолыжные носки. Они не сползают, не натирают и быстро высыхают.

Также не забывайте, что в горах солнце очень активно, а холодный ветер может высушить кожу. Потому возьмите с собой крем. И, конечно, позаботьтесь об аптечке. Она должна содержать обезболивающие средства, пластыри, антисептик и другие необходимые лекарства. Положите в рюкзак документы и страховку.

А еще прихватите термос с горячим чаем или кофе. Энергетические батончики, орехи, сухофрукты быстро усваиваются организмом. Благодаря им силы не покинут вас.

Как проверить снаряжение?

Состояние экипировки оказывает непосредственное влияние на безопасность на склонах. Поэтому перед путешествием рекомендуем пересмотреть ее и привести в надлежащее состояние.

Обратите внимание на канты, крепеж и скользящую поверхность. Если вы заметили какие-то неисправности, лучше отнесите инвентарь в сервис-центр. Здесь проведут заточку, устранят ржавчину и царапины.

А еще проконтролируйте, чтобы шлем и маска не подвели во время эксплуатации. Убедитесь, что на них нет трещин.

Советы для начинающих

Инструктор поможет освоить основы катания и избежать травм. Советуем начинать с простых трасс и постепенно увеличивать сложность. Катайтесь в компании опытных лыжников или сноубордистов. Они могут дать полезные подсказки. Соблюдайте правила и используйте защитную экипировку.

Осталось дождаться открытия сезона, и айда покорять вершины!

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