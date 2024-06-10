Гоголевскими тропами: путешествие по колоритной Полтавщине

Этот живописный край сохранил аутентичную украинскую атмосферу. Здесь родился известный писатель, чьи произведения до сих пор популярны.

Выдающийся драматург увлекался здешней природой, самобытностью села и его обитателей. В детстве он часто любил записывать в свой дневник легенды, рассказы, песни и народные поверья. Эта привычка помогла ему создать знаменитый цикл повестей "Вечера на хуторе у Диканьки".

В Полтаве много мест, тесно связанных с жизнью Николая Васильевича. Какие локации стоит посетить – читайте дальше.

Гоголево

Раньше здесь находилось семейное имение, куда после крещения привезли малого прозаика. Здесь проходили его детские годы, которые потом он вспоминал с особым трепетом. После взросления писатель часто приезжал домой, чтобы навестить свою маму и сестер. А еще занимался благоустройством поместья.

Его семья не имела состояния. Тем не менее, они постоянно выезжали в гости к соседям и родственникам, а также сами принимали гостей.

Мать часто рассказывала сыну о "страшном суде" и мучениях грешников в аду. Отец выступал с шутливыми рассказами и анекдотами.

Аутентичный вид здание сохраняло до 1943 года. Затем гитлеровцы полностью разрушили его. Но уже в 1984-м усадьбу отреставрировали. В этот период состоялось торжественное открытие Заповедника – музея Николая Гоголя.

Здесь можно увидеть пруд, грот на берегу и вековой сад. А еще обязательно посетите личный кабинет автора. Его обустроили в хижине.

Великие Сорочинцы

В деревне размещается дом доктора Михаила Трохимовского, где и родился писатель. Впоследствии его переоборудовали в мемориальное заведение. Здесь находились личные вещи поэта и первые издания. К сожалению, во время второй мировой войны все уничтожили немцы. Но после завершения боевых действий рукописи удалось восстановить.

Спасо-Преображенская церковь, Великие Сорочинцы.

Самый красивый храм по всей Левобережной Украине. Здесь совершилось Таинство Крещения прозаика. Всего в его семье насчитывалось 12 детей – шесть мальчиков и столько же девочек. Однако в юности некоторых из них постигла смерть.

Кстати, сюда ходят рейсовые автобусы из Миргорода, Полтавы, Кременчуга и Лубнов. Из Киева, Ужгорода и Константиновки в город курсируют поезда.

Сорочинская ярмарка

Обязательно приедьте сюда, ведь даже сам Николай вспоминал это место в своих произведениях. Жабокрицкая площадь ежегодно собирает десятки тысяч покупателей и продавцов. Не поверите, но здесь даже продают автомобили и сельскохозяйственную технику.

А еще здесь можно вкусно поесть и купить сувениры. И конечно, пообщаться и сфотографироваться с гоголевскими героями и народными мастерами.

Вход – бесплатный.

Диканька

Деревня прославилась благодаря произведению поэта. Люди считают, что герои его работ списаны с реальных персонажей.

Троицкая божница отмечена Гоголем в повести "Ночь перед Рождеством". Здесь Вакула нарисовал черта в аду из книги "Вий". Кстати, здесь до сих пор проводят Богослужение.

Здесь расположена и Николаевская церковь, где когда-то часто встречали мать писателя Марию Ивановну. После смерти первых двух детей она не раз молилась святому Николаю и Матери Божьей.

Сама святыня построена в форме ротонды. Ее возраст более 200 лет. По легенде, на одном из пней, проявился образ Николая Чудотворца. После чего на этом месте установили деревянный крест, а затем церковь. Кстати, бревно сохранилось и до наших дней.

Нежин

Здесь, в гимназии высших наук князя Безбородко, учился будущий прозаик. Именно в школе он сумел раскрыть свои литературные возможности. В 1881 году в городе был установлен первый в мире памятник писателю. Удалось это сделать на пожертвования горожан.

Скульптура размещается на одноименной улице, в главном парке Нежина.

Исследуйте малоизвестные места Украины. Они скрывают еще столько интересного. Приятного путешествия!

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