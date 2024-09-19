Глаз не оторвать: топ сказочных замков Германии

Практически каждый из нас в детстве мечтал быть принцессой или принцем, посещать балы, вести долгие разговоры о дальних странах... Но почему же нам не вернуться мыслями в то время и не почувствовать себя хоть на минутку королевской крови? А помогут в этом роскошные замки Германии!

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Нойшванштайн

Находится в общине Швангау в земле Бавария. Строительство замка началось в 1869-м и длилось более 17 лет. Когда-то он служил резиденцией для короля Людвига II. Однако правитель так и не дожил до официального окончания работ.

Архитектура сооружения сочетает в себе элементы разных стилей – от романского до неоготического. Стены расписаны фресками, из потолков свисают хрустальные люстры, а мебель изготовлена из самых дорогих пород дерева.

Обязательно поднимитесь на 4 этаж. Здесь находятся частные покои монарха. Также рекомендуем обратить внимание на картины, на которых изображены сцены из разных опер немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Интересный факт: дворец полностью оформили в лебединой тематике. Эту птицу считали геральдической для старинного рода Швангау.

А еще зайдите в тронный зал, который, кстати, так и не закончили. Здесь располагается базиликообразная закладка с нишей для трона, полотна с изображением шести королей и мозаичный пол, на поверхности которого виден небесный шар.

Между прочим, недалеко от замка размещается мост Marienbrücke. С него лучше всего любоваться локацией. Кстати, под переправой протекает река Pöllat, создающая небольшой водопад.

Штольценфельс

Находится в городе Кобленц у федеральной земли Рейнланд-Пфальц. С 2002 года Верхняя долина Среднего Рейна стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первые упоминания о замке появляются в 1242-м. К его строительству присоединились архиепископ Трира, а затем Арнольд II. Однако, как и многие другие дворцы того времени Штольценфельс потерпел разрушения во время Тридцатилетней и Девятилетней войн. На протяжении почти 150 лет он стоял в развалинах.

В 1823 здание подарили следующему принцу Пруссии — Фридриху Вильгельму IV. "Романтик на троне", так его часто называли, перестроил сооружение в неоготическом стиле. А 14 сентября 1842 года он торжественно открыл свою новую летнюю резиденцию. Празднование приобрело огромные масштабы: факельное шествие, средневековые костюмы — все это создавало атмосферу настоящего королевского праздника.

Внутри советуем обратить внимание на окна с витражами, а также посетить дом охраны и замковую часовню.

Кстати, в 400 метрах отсюда находится Schloss Klause. Раньше здесь хранили кареты и жила прислуга. Зайти сюда, к сожалению, не получится. На здание можно посмотреть только снаружи.

Левенбург

Расположен в городе Кассель в горном парке Вильгельмсхёге. Кстати, дворцовый ансамбль был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружение построили в 1793 году по просьбе местного курфюрста Вильгельма I Гессен-Кассельского.

Сегодня замок известен под названием "Львиный". Он является неотъемлемой частью популярного туристического маршрута "Немецкая дорога сказок". Сам путь лежит через живописные места Германии.

Интересный факт: именно Левенбург вдохновил создателей мультфильмов Disney. Поэтому не удивляйтесь, если черты постройки будут казаться знакомыми.

Кстати, здесь есть четыре жилых здания, оформленные в стиле барокко. Сейчас здесь расположена экспозиция старинного оружия, в частности, доспехи XVI и XVII веков. Также советуем прогуляться по саду Löwenburggarten. На территории произвели настоящие тоннели из деревьев, поставили маленькие фонтаны и скульптуры.

Лихтенштейн

Располагается неподалеку от города Гонау. Строительство дворца продолжалось с 1150 по 1200 годы. За этот период он терпел разрушения дважды: во время жестоких битв Рейхскрижской войны 1311-го и в результате нападения города-страны Ройтлинген в 1381-м.

Впоследствии здесь построили охотничий дом, а позже — замок в неоготическом стиле. Сегодня постройка принадлежит князьям Ураху и открыта для посещения. Здесь туристы смогут осмотреть коллекцию исторического оружия и доспехов.

Гейдельбергский

Располагается в городе Гейдельберг на высоте 80 метров над уровнем моря. Впервые о нем упоминается в 1196 году. Сейчас от него остались только развалины. К сожалению, после войн, пожаров и многочисленных ударов молний его так и не смогли полностью восстановить.

Интересный факт: здесь хранится самая большая в мире бочка для вина, вмещающая около 221 000 литров напитка. Ее изготовили из высококачественного дуба еще в 1751 году.

Советуем посетить музей, который находится на территории замкового комплекса. Обязательно прогуляйтесь по саду Hortus Palatinus. Его оформили в стиле барокко по заказу курфюрста Фридриха V. Здесь туристов ждут фонтан Нептуна и разнообразные скульптуры.

Осень вдохновляет на путешествия. Скорее зовите друзей и открывайте вместе новые горизонты!

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