Германия выставила на продажу искусственный остров: что с ним не так

В Германии выставили на аукцион необычный объект – искусственный остров-платформу Остервильм в Балтийском море. Его продают по стартовой цене 39 тысяч евро, что звучит сравнительно недорого для острова, но будущий покупатель получит не райский уголок, а заброшенное аварийное сооружение.

Видео дня

Платформа много лет разрушается под действием ветра, волн, соленой воды, вандализма и птичьего помета. Добраться туда можно только водным путем, а осмотреть объект потенциальным покупателям сейчас фактически невозможно из-за его состояния. Детали рассказало издание DW.

Что это за остров

Остервильм – искусственная платформа в заливе Грайфсвальд, недалеко от острова Рюген. Ее построили в 1954 году во времена ГДР как военный объект.

Площадь платформы составляет чуть более 700 квадратных метров. Она держится примерно на 600 деревянных сваях, установленных на глубине около десяти метров.

Когда-то это была станция демагнетизации кораблей. Там измеряли магнитные поля судов и проводили размагничивание, чтобы сделать корабли менее уязвимыми для магнитных мин и торпед.

Почему платформа стала ненужной

После воссоединения Германии военное значение Остервильма исчезло. У Бундесвера уже была собственная станция демагнетизации в Вильгельмсгафене, поэтому бывший объект ГДР больше не был нужен.

Со временем платформа пришла в упадок. В документах к аукциону указано, что комплекс нуждается в капитальном ремонте. На стенах и потолке есть трещины, окна выбиты, металлические элементы заржавели, а сооружение имеет многочисленные повреждения от непогоды, волн, ветра, птичьего помета и вандалов. состояние объекта настолько плохое, что потенциальные покупатели даже не могут нормально осмотреть его перед покупкой.

После падения Берлинской стены федеральное правительство долго искало нового владельца для этой платформы. Идеи по ее использованию были разные – от казино или борделя до рыболовной базы, ресторана для любителей водных видов спорта или даже испытательной станции для ветровых турбин.

В 2001 году платформу приобрели архитектор Герхард Бенц из Дюссельдорфа и инженер-механик Пеер Венмакерс из Берген-ауф-Рюгена. Именно они дали бывшей военной базе название Остервильм.

Новые владельцы хотели превратить платформу в место для встреч художников, выставок и концертов. Но эти планы так и не удалось реализовать. Помешали юридические препятствия, высокие затраты и сложная логистика.

Что с островом сейчас

Сегодня Остервильм выглядит скорее как остров-призрак. Он заброшен, труднодоступен и находится в аварийном состоянии.

Отдельной проблемой стали бакланы, которые фактически заселили платформу. За годы упадка птицы превратили объект в свое место обитания, а птичий помет дополнительно повреждает сооружение. На стенах здания растут водоросли, металл ржавеет, а сама платформа все больше страдает от морской воды и непогоды.

Аукцион должен состояться 4 июня в Доме патриотического общества в Гамбурге. Участие могут принять все желающие после предварительной регистрации. Арендная плата по договору с Управлением водного транспорта и судоходства Штральзунда составляет около 75 евро в год.

На платформе также есть скульптура Герхарда Бенца – керамический колокол весом чуть больше тонны. Его создали в 1995 году для фестиваля River Art в Белграде. Этот объект не входит автоматически в стоимость острова. Его можно приобрести отдельно за дополнительную плату.

Также OBOZ.UA рассказывал, что в Европе хотят снести с лица земли целый город.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.