В Европе хотят стереть с лица Земли целый город: какова причина

Нидерландский поселок Мурдейк с населением около 1100 человек может исчезнуть с карты из-за масштабных планов энергетической перестройки страны. Эту территорию власти рассматривают как удобное место для строительства высоковольтных подстанций, водородных объектов и новой инфраструктуры, которая должна обслуживать переход на более чистую энергию.

Для местных жителей это означает реальную угрозу потерять дома, работу, кладбища с могилами родных и саму среду, в которой жили поколения их семей. Детали рассказывает BBC.

Мурдейк расположен на юге Нидерландов, возле широкого эстуария, недалеко от Роттердама. С точки зрения правительственных планировщиков, это почти идеальная точка: рядом порты, автомагистрали, уже имеющиеся линии электропередач и достаточно открытого пространства. Именно поэтому небольшой рыбацкий поселок оказался на грани большого конфликта между интересами государства и правом людей на собственный дом.

Причина, по которой Мурдейк могут фактически снести, связана с зеленой трансформацией Нидерландов. Страна активно развивает оффшорную ветроэнергетику и нуждается в огромных площадках, где электроэнергию с морских ветровых станций можно будет принимать, перераспределять и подключать к национальной сети. Проблема в том, что в густозаселенных Нидерландах свободной земли очень мало, а значит каждая новая инфраструктурная точка автоматически становится источником напряжения.

В то же время электросеть в некоторых регионах уже настолько перегружена, что новые компании и жилые проекты вынуждены ждать подключения годами.

На этом фоне власти активно продвигают развитие оффшорной ветроэнергетики в Северном море. Потенциала таких мощностей хватило бы, чтобы покрыть большую часть спроса страны на электроэнергию. Но для этого энергию нужно не только выработать, но и безопасно доставить на сушу и распределить по всей стране. Именно здесь и возникает потребность в огромных подстанциях и новых технических узлах.

Ситуацию осложняет и то, что решение в конечном итоге принимает центральная власть. Местные советы могут возражать, жители могут оспаривать планы, но в итоге у правительства есть юридические инструменты, чтобы реализовать проект, если он будет признан вопросом национального интереса.

Профессор местного самоуправления Лейденского университета Геертен Бугаард считает, что история Мурдейка показывает, как в Нидерландах на самом деле распределена политическая власть. По его словам, в конце концов страна остается централизованным государством, а когда национальное правительство объявляет что-то "жизненно важным национальным интересом", у него есть инструменты, чтобы фактически воплотить это решение, даже несмотря на возражения на местах.

Кроме самих подстанций, в районе планируют возвести несколько заводов по производству водорода. Через Мурдейк также должны пройти крупные трубопроводы для транспортировки аммиака и водорода из порта Роттердама на юго-восток страны. По словам мэра муниципалитета, речь идет примерно о 450 гектарах земли – это площадь, соизмеримая с около 700 футбольными полями.

Местные власти, хоть и с болью, пришли к выводу, что Мурдейком, возможно, придется пожертвовать, чтобы избежать еще более масштабного ухудшения качества жизни в других соседних селах. В то же время окончательное решение еще не принято. Правительство уже откладывало его, но теперь ожидается, что судьбу поселка определят позже в этом году.

